宏福苑大火認屍間排逾百人 家屬怒批現場混亂太荒謬
生活中心／綜合報導
香港宏福苑大火仍有多人失聯，昨天（28日）下午開放家屬以相片認屍，上百人在廣福社區會堂外排隊，有家屬痛批，動線混亂，港府辦事效率差，非常荒謬。至於外界質疑，為何火警第一時間不用直升機、無人機灑水救災。對此，香港消防處回應，因為直升機靠近大樓時會產生強氣流，擔憂可能加速火勢蔓延、使火情擴大，因此並未採用。
香港廣福社區會堂外，上百人大排長龍，依序排隊進入以照片認屍，現場志工為保護失聯者家屬，也用外套、雨傘遮住身體，但現場秩序混亂，引發民怨！
宏福苑大火。（圖／Reuters YT）
宏福苑失聯者家屬：「只是去認一些(遺體)照片，是不是我的...也許是我父親的遺體，因為他的遺體仍下落不明，這裡的行動，還有所有的，我不確定這裡是哪個部門負責，還有在這邊幫忙的人，有很多人在這邊幫忙，但我感覺不到有幫助。」痛批港府辦事效率差，多次進入認屍間，仍找不到失聯的父親，外界也關注，週三宏福苑火勢迅速蔓延，為何第一時間不出動直升機或無人機灑水？
香港消防處長楊恩健 。（圖／香港消防處YT）
香港消防處長楊恩健：「灑水不會落入火場，只會淋到大廈外圍，與滅火行動沒有直接關係，直升機駛近樓宇時，會產生大量空氣，會將火警更加蔓延更快、更強大。」強調不能採取空中救火，加上宏福苑部分警報裝置，無法正常運作，導致災情越演越烈。針對外界揣測，到底是竹子還是棚網釀成這場悲劇，港府記者會隻字不提棚網，金馬影帝黃秋生看不下去。在臉書用粵語發文怒批，"拿根竹子點火試試就知道什麼叫易燃？"，暗指竹棚並非真正火警原因，從究責、救災，到認屍環節，港府挨轟狀況百出，到底是天災還是人禍，仍有待釐清。
