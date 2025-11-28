社會中心／馬聖傑、黃柏榕 綜合報導

香港宏福苑奪命大火，警方以涉嫌"誤殺"拘捕負責大樓維修的工程公司董事和顧問共三人。而且這家「宏業建築」，連續兩年都因為棚架問題遭定罪罰款甚至停牌。卻以13億台幣，高於競標對手6億得標，卻爆出用便宜材料。而之前就有投訴、警告，官方卻沒有理會，現在也被質疑是否有官商勾結、行賄可能，需要徹查！

頭部蒙上黑布被警方帶上警車，香港警方27號，拘捕負責宏福苑大樓外牆維修的宏業建築公司，兩名董事和一名工程顧問。宏福苑大火嚴重到不尋常，現在矛頭指向，大樓外的保護材料沒符合防火標準，導致大火一燒不可收拾。

宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底

宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底。（圖／民視新聞）





港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「我也不知道為何，物管處物管公司顧問，容許一次性八座（建築）同時搭棚維修，（如果）分為第一期第二期第三期，就不會出現火燒連環的慘劇。」

宏福苑維修工程動工前就爭議連連。宏業建築公司標下的工程，高達台幣13億元，比競標的對手足足貴台幣6億元。宏業甚至要求每個住戶分攤，約64萬到72萬台幣的高額費用，還拒絕業主旁聽管委會議，引發居民不滿。收費貴、卻買不起阻燃網？用料致命，不僅被質疑偷工減料，背後還可能隱藏官商勾結。

香港網友：「合規網貴6到10倍，利潤空間高達400萬元港幣，3.3億買不到一張安全網。」





宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底

宏福苑大火誤殺罪名逮3高層 「宏業建築」黑歷史遭起底。（圖／民視新聞）





事實上，宏業建築公司黑歷史多，多年來曾涉及至少數十起工程安全與違規案件，2022年、2023年，都曾因棚架安全遭定罪罰款，，甚至因紀律問題被暫緩續牌申請，直到去年1月，宏福苑準備就維修一案決標時，宏業都還沒續好小型工程承建商牌照，其實不符招標資格。

香港特首李家超（11.27）：「房屋局的獨立審查組，會針對建築物的外牆保護材料，是否符合認可的阻燃標準進行調查，採集樣本做化驗。」

港府補破網，宣布要徹查，但不過政府事前的監管力度是否足夠？相關官員有沒有包庇護航？全香港人都在等一個真相！

