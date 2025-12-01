宏福苑大火調查新進展 13人涉誤殺遭捕、7處棚網未達阻燃標準

香港宏福苑大火至今已造成151人死亡。根據《新華社》報導，香港特區政府1日下午說明宏福苑火災的最新搜救及調查進度，警方表示已拘捕13人，罪名為「誤殺」，調查仍在進行中，不排除陸續再有人被捕。

另外，根據《香港電台》報導，香港政務司司長陳國基表示，過去兩天當局在宏福苑20個不同位置採集棚網樣本，發現共有7個樣本未達到阻燃測試標準。

香港保安局局長鄧炳強補充，在火警發生隔日，當局曾在未受火勢波及的位置取走棚網樣本檢驗，當時結果符合標準，但這次在大廈不同位置再取走20個樣本，包括須由消防人員爬出窗外才能取得的區域，發現「隨手可取」的樣本多數合格，較難取得位置的樣本不合格比例較高，強調會繼續進行深入調查。他也表示，棚網未達阻燃標準、加上發泡膠，使火勢迅速蔓延，懷疑有人將不合格棚網混入合格材料中使用。

責任編輯／周瑾逸

