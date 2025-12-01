宏福苑大火警訊！高雄沒防焰防護網規範 民代批：不能坐等中央

國民黨高市議員陸淑美則在質詢一開始，為宏福苑罹難者請全體官員起立默哀1分鐘。（柯宗緯攝）

香港宏福苑上周爆發奪走146條人命的五級大火，震撼國際社會，而高雄曾爆發嚴重的城中城大火事件，殷鑑不遠，藍綠議員今（1）日質詢時，要求高市府全面檢討外牆工程的公安規範，強制導入具防焰效果的防護網、強化工地稽查，避免重演悲劇。對此，副市長林欽榮回應，將以行政指導要求建商優先使用防焰材料，並籲請中央修法，而今起至月底加強25樓以上老舊大樓的聯合稽查。

民進黨高市議員李雅慧指出，宏福苑火勢之所以失控，是因為竹製鷹架、防護網與外牆發泡膠板「全是易燃物」，反映施工、材料到社區防火制度全面失靈。她認為，高雄雖較少使用竹架，但老舊大樓外牆防護網普遍未具阻燃性，「法規是不是該加嚴？」她也以去年前鎮工地火警為例，質疑高雄仍有漏洞，要求市府研議增訂防焰材質規範。

高市議員李雅慧提議，應推動「大樓公安風險標籤」制度，讓住戶清楚掌握公安資訊，即便可能影響房價、貸款，也能逼迫管理單位負責。對此，高雄市長陳其邁回應，風險標籤須由中央訂定一致標準。（摘自高市議會網站）

高市工務局長楊欽富強調，將建議中央增訂防焰規範，但陸淑美不滿反問「難道要等到不幸發生再追究責任嗎？」痛批人命關天，不能等中央修法，必須提出具體作為。（摘自高市議會網站）

國民黨高市議員黃香菽指出，城中城事件後高雄更應提高公安標準，尤其防護網防焰規範應優先落實，像是北市已著手要修正自治條例，高雄也應比照辦理。（摘自高市議會網站）

工務局長楊欽富回應，國內外牆工程多使用鋼管鷹架，較少使用竹架，但目前防護網僅規範防塵、防墜落，「沒有防焰要求」。未來會向中央建議增列防焰規定，也希望中央的老宅延壽補助能將防焰防護網納入補助範圍。

李雅慧也提議，推動「大樓公安風險標籤」制度，讓住戶清楚掌握公安資訊，即便可能影響房價、貸款，也能逼迫管理單位負責。對此，高雄市長陳其邁回應，風險標籤須由中央訂定一致標準，但市府會持續強化消防相關補助、督促管委會落實改善。

國民黨高市議員陸淑美則在總質詢一開始，請全體官員起立為宏福苑罹難者默哀1分鐘；她質疑市府在高樓外牆拉皮與施工防火上的預防機制不足，不能等到出事才來咎責。對此，楊欽富強調，將建議中央增訂防焰防護網規範，但陸淑美痛批，這是人命關天的事，不能坐等中央修法，必須提出具體作為。

國民黨高市議員黃香菽也指出，城中城事件後高雄更應提高公安標準，尤其防護網防焰規範應優先落實，像是北市已著手要修正自治條例，高雄也應比照辦理，她並建議強化雲梯車、裝備配置及超高大樓消防演練。同時也要求針對施工現場「禁止吸菸、喝酒」訂出更明確規範。

對此，副市長林欽榮表示，即使中央尚未修法，基於地方政府要保護人民需要，高市府可發布行政指導命令，要求各建商優先採用防焰材料，而國土署已經開始在修訂，配合勞動部擬加強防焰材料。此外，高市12月1日至30日將由消防局、工務局針對25樓以上老舊大樓展開聯合稽查。

