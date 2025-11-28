宏福苑大火起火源疑與外牆建材有關！大火起於低層棚網 發泡膠板加速火勢延燒

香港大埔宏福苑發生五級火警，造成128死、79傷，為近年最嚴重住宅火災之一。（圖／達志／美聯社，下同）

香港大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火警，火勢迅速延燒，造成128人死亡、79人受傷，目前仍有約200人失聯，警方不排除後續搜證過程中可能再發現燒焦遺體。火警亦造成12名消防員受傷，其中一人殉職。震撼全港。香港保安局局長鄧炳強於11月28日召開記者會說明最新調查進展，並指出起火與大樓外圍使用的易燃建材高度相關。

保安局局長鄧炳強表示，火場搜證與調查預計需時三至四週，將釐清起火與責任歸屬。

根據《香港01》報導，鄧炳強說明，鄧炳強表示，初步化驗顯示，大樓所用棚網具備阻燃標準，但包圍窗門的發泡膠板卻為高度易燃物。據初步資料判斷，起火點位於宏昌閣低層棚網，發泡膠板迅速助燃，火勢沿建築外牆蔓延，並導致玻璃爆破，使火勢湧入室內，室內外同步起火，造成大量傷亡。

他進一步指出，高溫亦引燃用作外牆工程的竹棚，燃燒斷裂後的竹片掉落至其他棚網，再次引發火點，加劇災情。由於高層棚架倒塌堵住逃生出口，也妨礙消防人員進入救援，使整體灌救過程面臨極大困難。火災調查預計需時三至四週。

香港警方與消防部門於27日凌晨召開聯合記者會，宣布已拘捕三名涉嫌「誤殺」的工程公司相關人士，包括兩名董事與一名工程顧問，年齡介於52至68歲。警方指出，涉事工程公司承包並安裝了大樓外牆的保護網、防水帆布與發泡膠材料，初步懷疑該建材未完全符合防火規範。

警方調查亦發現，尚未遭波及的另一座大樓，每層電梯大堂窗外亦包覆相同發泡膠板，顯示該材料在結構設計中廣泛使用，且有可能成為火勢快速蔓延的主因。當局研判，涉案公司在材料選用與工程施工上有嚴重疏失，恐為釀成嚴重傷亡的主要原因之一。

目前，港府已成立跨部門調查小組，由消防處新界南總區助理處長擔任召集人，警務處、屋宇署、房屋署、機電工程署、政府化驗所與勞工處均參與協查。後續將針對火警成因、建築設計結構、施工責任與相關法規進行全面審視。宏福苑大火為近年香港最嚴重的住宅火災之一，調查結果將影響未來大樓外牆設計、施工與防火法規走向。

