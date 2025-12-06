即時中心／林韋慈報導

大埔宏福苑大火於上（11）月26日發生，截至今（6）日已超過10日，香港社會持續掀起檢討與哀悼聲浪，然而港府對相關批評聲音仍保持高壓態度。相較之下，海外多個港人組織陸續發起追思活動，其中昨（5）日晚間在英國倫敦，約有3000人到場向罹難者致哀。

據香港在英媒體《綠豆》報導，英國港僑協會昨晚自六點起對外開放悼念會場，設置祭壇與悼念冊。活動開始前半小時，已有民眾手持白花排隊。當地氣溫不到10度，且斷續降雨，但仍有大批民眾冒雨輪候入場，主辦單位統計共逾3000人參與。

廣告 廣告

宏福苑大火造成159人罹難、31人失聯。根據港媒《集誌社》報導，香港醫管局昨（5）表示，目前所有傷者均已脫離危殆，共79名傷者中，曾有19人情況危重，包括嚴重燒傷、吸入濃煙及呼吸道受損等。經治療後已全面好轉。截至昨晚六時，仍有30人留院，6人情況嚴重、24人穩定，另有49人已康復出院。

今（6）日在倫敦亦將有港人發起遊行，要求港府徹查火災真相，同時號召參與者穿上黑衣，向死難者致上最後敬意。





原文出處：快新聞／宏福苑大火跨海哀悼 倫敦寒雨夜3000人排隊追思罹難者

更多民視新聞報導

台鐵連2天電力設備故障！桃園=中壢採單線行車 預計這時修復

強調「轉型正義」重要性 賴清德：台灣是一個人權立國的國家

宜蘭警執勤遭撞送醫！陳俊宇第一時間探視 喊請大家一起集氣

