生活中心／綜合報導

香港宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，各界紛紛哀悼、祈福，爭議網紅Kenny不但跑到火場比YA拍照，甚至聲稱死者是"罪有應得"，引爆全港怒火。台灣昨天也有網友在火災影片下留言諷刺「你們也有101煙火？」。但仔細比對，帳號登記手機國碼是+81，顯然是境外帳號，黃捷認為是故意離間台港情誼。

背對著宏福苑大火，開心比出YA的手勢，香港爭議網紅Kenny，火警後，竟然第一時間跑到現場拍照，甚至這樣說。香港爭議網紅Kenny：「大家不用擔心大埔的傷者和死者，因為他們所造的孽 罪孽深厚，做了太多壞事，所以才會被火燒死和受傷，所以不用同情他們。大言不慚地聲稱，宏福苑死者是罪有應得，影片瞬間引爆全港怒火。痛批"踩著死者來蹭流量，毫無人性"，"沒人性說出這些話，小心遭到雷劈"，而且他去年還在摩羯颱風期間，在紅磡馬頭圍道北帝廟，偷走放養貓樂樂，被警方以涉嫌盜竊拘捕。

廣告 廣告

宏福苑大火逾百人死 爭議網紅「燦笑比YA」稱「罪有應得」

台灣粉專戲稱宏福苑大火為無限城，遭外界砲轟。（圖／民視新聞）

另外，七名穿著粉紅色背心的大埔關愛隊代表本應受政府指示到場協助，卻被發現只是純擺拍，根本沒做事，遭到現場志工唾棄，同樣引來網友撻伐，而在台灣。擁有近萬人追蹤的台灣Threads粉專，轉傳宏福苑大火照片，戲稱像是動漫鬼滅之刃的無限城，事後緊急刪文道歉，承認真的很白目，不應該開這種玩笑，對受到這場大火影響的香港人，說聲對不起。還有網友在火災影片下留言"你們也有101煙火？"，也惹來香港網友憤開罵。

宏福苑大火逾百人死 爭議網紅「燦笑比YA」稱「罪有應得」

黃捷轟境外帳號企圖離間台港情誼。（圖／Threads）

立委(民)黃捷(11.27)：「有一些極端的帳號，開始出現一些分化的言論，看了讓人其實非常氣憤，其實我們台灣也有一些熱心網友，就找出來，這些帳號其實很多不是台灣人，都是境外的帳號。」對照帳號綁定手機號碼，國碼是81，顯然是境外帳號，假冒台灣人，企圖要來離間台港情誼，用心可疑。





原文出處：宏福苑大火逾百人死 爭議網紅「燦笑比YA」稱「罪有應得」

更多民視新聞報導

香港大火／5級火災釀死傷！「管理員做1事」成住戶逃出關鍵

香港大火／128人喪命！網紅竟喊「先拍下來再說」被罵急刪

香港大火／中媒深夜發叉燒片 小粉紅竟酸：不是竹燒我不吃！

