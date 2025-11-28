宏福苑大火釀嚴重傷亡！港府宣布降半旗3天 李家超率高層默哀3分鐘
香港新界大埔的宏福苑社區於26日發生嚴重火災，截至造28日晚間8時許，目前至少128人遇難、79人受傷。香港特別行政區政府為了表達對罹難者的深切哀悼，宣布從11月29日至12月1日進行為期三天的降半旗紀念。
根據政府的安排，所有政府建築物及設施的國旗和區旗將降半旗，並取消非必要的公開活動。在哀悼期間，香港特首李家超將與主要官員和公務員在政府總部進行三分鐘的默哀，以悼念在火災中不幸罹難的人士。此外，香港民政事務總署將在全港設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達對罹難者的哀悼。
火災發生後，政府已取消多項活動，包括原定的韓國流行樂大獎MAMA頒獎典禮，並將以莊嚴的形式進行。李家超也表示，原定於12月7日舉行的立法會選舉將暫停準備工作，後續將視情況決定是否延期。
