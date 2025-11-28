宏福苑大火釀災原因受矚 初判防護網起火延燒保麗龍板

一場大火，瞬間奪走了親人，哀痛的氣氛瀰漫在排隊指認遺體的行列中。最殘忍的是，再不忍心，還是得仔細去看那一張張由消防員拍下的罹難者照片。

香港大火受害者親屬表示，「我去指認可能是我爸爸的遺體照片，爸爸的遺體到現在還下落不明。」

而寒風中也有溫暖。不少民眾在撤離中心旁的捐贈站，捐出衣物、毯子、鞋子和食物，一雙雙提供協助的手，讓災民在突如其來的困頓中感受強大的助力。

香港大火受災居民指出，「我覺得真的很感動，我等一下就可以穿這個，這些東西今晚對我很有用。」

在超過43小時的馬拉松式灌救後，香港消防處28日上午宣布，這場5級大火已經大致撲滅，並進行爆破搜索，確保沒有人員滯留。從衛星照片來看，原本豪華的白色宏福苑，現在7棟災情慘重的31層高樓已燒得焦黑，歪斜傾倒的竹棚鷹架，更為這場世紀災難留下了諸多疑問。27日的記者會上，香港特首李家超表示，未來將研議改採金屬鷹架。

香港特首李家超表示，「政府也已立即針對全港正在進行外牆大型修繕，且搭設有鷹架防護網的建築物，分批展開巡查，發展局也已與業界會面，推動以金屬鷹架取代竹鷹架的路線圖。」

竹棚也就是台灣所稱的竹製鷹架，它的使用至少可以追溯到2000年前的漢朝。香港建築界百年來一直在使用它，包括興建最具指標性的摩天大樓匯豐銀行總行在內。

香港監工胡建基指出，「竹棚非常適合香港這些狹窄又特殊的空間，在摩天大樓之間，我們哪裡都能搭竹棚。」

這次的災害，不少人將矛頭指向竹製鷹架，因為近來也已有不少淘汰它的聲音；但也有不少民眾和專家，把事故歸咎於尼龍防護網和封住許多對外窗的保麗龍板。根據港媒報導，初步資料研判，應該是宏昌閣低樓層的防護網最先起火，保麗龍板則導致火勢快速蔓延並延燒至其他建築。而竹製鷹架起火，被燒斷的竹子飛落，又去引燃其他的防護網，進而導致火勢全面失控，釀成香港77年來最嚴重的火災。