宏福苑大火釀百人傷亡！遭疑「沒用直升機救援」 消防處長出面澄清

香港宏福苑26日發生五級大火。（圖／達志／路透社）

香港宏福苑26日發生五級大火，造成128人死亡，引發社會關注。隨著事故詳情曝光，網路上對消防應變提出多項質疑，包括未使用直升機、無人機及超高雲梯車等設備協助救災。對此，香港消防處處長楊恩健出面回應，強調相關設備在當時火場條件下不僅無效，甚至可能適得其反。

根據《香港01》報導，楊恩健指出，火災於28日上午10時18分撲滅，消防與救護部門共出動391輛消防車與185輛救護車，動員人數達2,311人。過程中有12名消防員受傷，其中一人因熱衰竭仍留加護病房觀察。他強調，現場情況極為複雜，樓梯與窗邊貼有大量易燃泡棉，使火勢迅速蔓延至多個單位，前線人員必須一邊救人、一邊強行滅火，承受極大壓力。

廣告 廣告

針對外界認為可使用直升機投水滅火的說法，楊恩健解釋，此次火勢集中於建築物內部，即便從空中投水，也難以滲透到房間內部，只能澆灑到外牆。他進一步指出，直升機低空作業會產生強烈氣流，有可能讓火勢擴散至其他區域，反而加劇災情。

至於無人機應用，他坦言目前尚在研究階段，現有無人機可搭配的水管口徑小，載水量也遠不及消防車，難以應對多戶同時起火的場景。現階段無人機多作為偵察輔助，實際滅火仍仰賴人力與傳統設備。

外界也質疑為何不部署超高型雲梯車進行高層救援。對此楊恩健說明，雲梯車操作時須展開側邊支撐腳，高度越高，所需地面空間越大。以100公尺雲梯車為例，需至少10公尺寬的作業空間，但香港街道狹窄，難以容納如此規模的裝備。他補充，此次已動用56公尺雲梯車，為當地可行條件下的最大規格。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

香港宏福苑惡火釀128人亡！居民1個月前就警告「外牆都是易燃物」