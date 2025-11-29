宏福苑大火釀128死！公務員微笑致詞、吃豪華晚宴 敏感菜名網罵翻

大陸中心／游舒婷報導

香港新界大埔「宏福苑」26日發生嚴重火災，7棟高樓瞬間被火舌吞沒，截至28日，已造成128人死亡、79人受傷且尚有多人失聯，在這敏感之際，有前高級公務員舉行晚宴時，雖打著哀悼消防員的名義，但晚宴上卻出現「敏感字詞」的菜名，引發輿論撻伐。

香港大火釀多人死傷，公務員設宴稱哀悼消防員，網見菜色卻怒了。（圖／取自臉書）

根據港媒報導，出席晚宴的名單包括立法會主席梁君彥等政要，會場大螢幕雖打上「哀悼宏福苑大火罹難者」的字樣，並提及殉職消防員何偉豪，但實際上是在宣傳選舉，而端出的豪華菜餚也成為討論焦點。根據網路流傳的菜單，菜色包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、蝦球、芝麻雞等多道山珍海味，甚至還準備紅酒佐餐。

其中一道「古法蒸龍躉（ㄉㄨㄣˇ）」特別引發網友批評。有網友直言，在悲劇發生、仍有多人失聯的時刻，宴會桌上竟出現象徵飛黃騰達的龍躉以及帶有「蒸」字的料理，讓不少人看了直批「完全沒有同理心」、「實在太不避諱」。

另也有人指出，場面一邊致哀、卻一邊大啖豪華料理，搭配政要微笑致詞的照片，看起來格外突兀、諷刺。梁君彥今（29）日就他出席的相關爭議解釋稱，他會出席只是支持協會，且沒有留下吃飯；活動並非公開、也沒有慶祝之意，他會出席是有經過慎重考慮。

