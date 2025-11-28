宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

香港大埔宏福苑26日發生五級大火。（圖／達志／路透社）

香港大埔宏福苑五級火災引發社會關注，除了火勢蔓延是否與棚網物料有關的爭議，施工與管理問題也成輿論焦點。曾任宏福苑保安主管的黃先生11月28日接受電台訪問時揭露，自己任職期間曾發現消防警報系統遭到關閉，上級回應竟稱是為了方便工人出入避難梯，引發外界譁然。

根據《東網》報導，黃先生表示，今年5月1日入職後不久便察覺多項安全漏洞，包括防煙門被物件頂開、工人經常在避難梯進出，以及工人在公眾區域吸煙。他強調自己有逾十年行業經驗，對相關情況感到極為憂慮，曾多次向管理層反映，但未獲回應。他不滿問題未被重視，因此於5月14日便選擇離職。

黃進一步說明，消防系統設計為當防煙門未關妥時會自動觸發警報。為避免警報響起，相關系統竟被長期關閉，連消防水泵也會一併暫停。他認為，這不僅是火災隱患，也帶來保安風險，因不明人士可輕易經側門進入大廈進行非法行為。

黃亦提到曾親眼目睹工人在棚架與公共區域吸煙，並接獲住戶投訴。他曾上樓制止並要求承辦商約束工人，但坦言自己離開後無法掌握是否持續違規。他表示，住戶窗外貼發泡膠的作法，是為避免施工刮花窗戶，但據其所知，該項工程尚未進行。

針對火警當日情況，黃坦言「有些混亂」，認為「不應該發生」，且許多問題其實是可以避免的。他感嘆若自己仍在職，或許能在事發當下提出適當應對方案，尤其宏福苑住戶多為長者，應有完善緊急應變措施。他批評現場工作文化為「各做各的」，遇事缺乏溝通與責任感。

對於相關指控，香港消防處處長楊恩健同日下午回應指出，已在火災後進行檢查，發現屋苑8座大廈的火警鐘無法有效運作，消防系統雖未被關閉，但警報未有響起。消防處將對相關設備承辦商展開執法行動，追究責任。

