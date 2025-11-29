宏福苑大火釀128死 港府降半旗哀悼三天

再來還要持續關心香港、宏福苑大火後續，經過一夜，死亡人數停留在128人，失聯人數則仍然有200多人，不排除後續、還會增加罹難者。整個香港氛圍陷入哀淒，政府宣布，從今天開始、一連三天，降半旗致哀，也規劃在18區、設置弔唁處。至於火場內部，目前努力降溫，確認安全後，要追查釀災原因。

降半旗致哀，港府29號早上，由行政長官李家超，率領 官員及公務員，在 香港政府總部前 默哀3分鐘，哀悼不幸 在 宏福苑大火中的 罹難者。香港保安局局長鄧炳強：「我們需要時間來了解所有細節，正如我所說 甚至有些死者，我們目前還無法完全確認身分，所以我認為在適當的時候，當我們掌握所有訊息後，政府非常樂意公布，公眾關心的所有資訊，沒有什麼是我們不願意公開的。」

港府宣布，自29號起，到12月1號，一連3天，都將降半旗致哀。港府也規畫 在全港18區 設置弔唁處，供民眾悼念罹難者。宏福苑住戶余女士：「我們家以前很幸福，社區每個人都過得很開心，每天上班 回家，都會熱情地和鄰居打招呼，但鄰居現在都不見了，我們也不知道他們發生了什麼事。」

香港當局指出，由於火場部分位置的溫度，仍超過攝氏200度，因此，消防隊當前的主要任務，是盡快為火場降溫，待確認安全後，再安排 香港屋宇署檢查，並由執法部門進場搜證。香港消防處處長楊彥堅：「我們發現大樓的火警系統，確實故障了，我們將就此採取執法行動。」

當局 積極追查 釀災原因。根據初步調查，宏福苑 因外牆施工，包商將8棟大廈的每扇窗，都噴滿易燃的 “封窗泡棉”，才會在綠色防護網 從低樓層起火後，迅速遭火海波及，這些泡棉 也阻擋了住戶視線，根本沒機會看到外面的災況。再加上警鈴沒響，成為許多住戶，不知道 要緊急逃生 的原因。香港消防處處長楊恩健：「我必須強調，直升機灑水 無濟於事，從空中灑下的水，無法到達著火樓層，只會濺到樓宇的外牆上。」

回應公眾質疑，消防處表示，決定不出動直升機 從空中灑水，是因為直升機會產生強烈氣流，反而會加速火勢蔓延。港府指出，每完成1棟大廈的搜證，就會開放居民返家查看。專案小組已準備進入現場搜證，預計在3到4周內 完成調查。執法單位也再逮捕了工程顧問公司的董事等8人；並收集資料，將對相關設備的承包商，追究法律責任。

