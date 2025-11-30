宏福苑大火釀146死！樓梯天台驚見無聲告別 警方示警：還有更多遺體待尋
香港宏福苑日前發生嚴重火災，截至11月30日下午，死亡人數已增至146人，另有79人受傷，當中仍有多人情況危殆。警方與房屋署正持續在多棟大廈進行搜證與身份確認工作，並警告最終死亡人數可能進一步上升。
據《香港01》報導，災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊表示，目前死者大多因燒傷嚴重而難以立即辨識身份，警方與房署正分批進入大廈展開調查。30日當天已進入宏盛閣、宏建閣與宏泰閣進行搜索，其中在樓梯、天台等地發現共30具遺體。宏志閣雖未波及，但屋苑整體環境仍有安全隱患，高空墜物風險尚未排除。
截至目前，警方已成功聯絡159名報稱失聯市民，其中92名死者與37名傷者已確認為失聯名單內人士，仍有54具遺體尚待辨認。警方指出，100個原報案失聯個案無法進一步追查，原因包括聯絡不上報案人、資訊不明確、查無具體地址或報案人無法提供更多資料。
房屋署已出動超過100名專業人員，對六棟大廈完成初步檢查，合共完成超過1500戶單位評估，目前剩下宏生閣與宏昌閣仍在檢查中。初步評估認為樓宇結構並無即時危險，但部分單位損毀嚴重，已聯絡維修承辦商加快保護工程，以利搜證與後續處理。
同時，大批市民持續前往災區悼念，30日下午於大埔設立的獻花區人龍長達約1.5公里，估計有1500人參與。宏福苑外圍亦有災民感性表示，未來恐難再返回原居地，盼政府優先協助安置與重建。動物救援方面，愛護動物協會統計災區寵物總數為339隻，其中136隻生還，45隻不幸死亡，協會已設立臨時救援站協助受災飼主並持續聯繫失聯寵物主人。
此外，印尼駐港總領事館證實在此次火災中有7名印尼外傭不幸罹難，另有45人仍下落不明。據初步估算，宏福苑約有140名印尼籍人士居住或工作於社區中。政府方面，民政及青年事務局局長麥美娟表示，將確保所有受災居民獲得免費臨時住屋安排，並協助他們逐步重建家園。警方亦已於30日下午聯同房署召開記者會，說明最新進展與後續應對。
