宏福苑大火釀146死！樓梯天台驚見無聲告別 警方示警：還有更多遺體待尋

宏福苑大火釀成嚴重死傷，現場樓宇結構受損，警方與房署持續進行搜證與安全評估。(圖／達志／美聯社，下同)

香港宏福苑日前發生嚴重火災，截至11月30日下午，死亡人數已增至146人，另有79人受傷，當中仍有多人情況危殆。警方與房屋署正持續在多棟大廈進行搜證與身份確認工作，並警告最終死亡人數可能進一步上升。

災難遇害者辨認組與搜證人員陸續進入受災大廈，尋找失聯者並確認遺體身份。

據《香港01》報導，災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊表示，目前死者大多因燒傷嚴重而難以立即辨識身份，警方與房署正分批進入大廈展開調查。30日當天已進入宏盛閣、宏建閣與宏泰閣進行搜索，其中在樓梯、天台等地發現共30具遺體。宏志閣雖未波及，但屋苑整體環境仍有安全隱患，高空墜物風險尚未排除。

廣告 廣告

截至目前，警方已成功聯絡159名報稱失聯市民，其中92名死者與37名傷者已確認為失聯名單內人士，仍有54具遺體尚待辨認。警方指出，100個原報案失聯個案無法進一步追查，原因包括聯絡不上報案人、資訊不明確、查無具體地址或報案人無法提供更多資料。

死亡人數升至146人，災難遇害者辨認組在樓梯與天台發現多具遺體。

房屋署已出動超過100名專業人員，對六棟大廈完成初步檢查，合共完成超過1500戶單位評估，目前剩下宏生閣與宏昌閣仍在檢查中。初步評估認為樓宇結構並無即時危險，但部分單位損毀嚴重，已聯絡維修承辦商加快保護工程，以利搜證與後續處理。

同時，大批市民持續前往災區悼念，30日下午於大埔設立的獻花區人龍長達約1.5公里，估計有1500人參與。宏福苑外圍亦有災民感性表示，未來恐難再返回原居地，盼政府優先協助安置與重建。動物救援方面，愛護動物協會統計災區寵物總數為339隻，其中136隻生還，45隻不幸死亡，協會已設立臨時救援站協助受災飼主並持續聯繫失聯寵物主人。

印尼總領館確認有7名外傭罹難，另有45人失聯，呼籲提供協助資訊。

此外，印尼駐港總領事館證實在此次火災中有7名印尼外傭不幸罹難，另有45人仍下落不明。據初步估算，宏福苑約有140名印尼籍人士居住或工作於社區中。政府方面，民政及青年事務局局長麥美娟表示，將確保所有受災居民獲得免費臨時住屋安排，並協助他們逐步重建家園。警方亦已於30日下午聯同房署召開記者會，說明最新進展與後續應對。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂