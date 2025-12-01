宏福苑大火釀151死 ! 外牆材料「易燃如柴」疑雲曝光 質疑真相者皆被「帶走」
[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑大火連續燃燒超過 43 小時後終告熄滅，7 棟、共 31 層高的住宅樓嚴重受損，成為香港近年最嚴重的城市火災之一。香港警方表示，截至今天 ( 1 日 ) 下午，火災已造成 151 人死亡，仍有約 100 人失聯。警員及消防仍在瓦礫與燒焦結構間持續搜尋，當局不排除死亡數字進一步攀升。
房屋署已動員逾百名專業人員，對 6 棟、超過 1,500 戶單位進行初步勘察；而傷亡查詢組亦持續比對失聯名單，已有 159 名原列失聯者被確認安全。
火災之所以能在大樓外牆迅速蔓延，是外界關注的焦點。多家港媒調查指出，負責宏福苑外牆裝修的承包商「宏業建築」出示的證書聲稱棚網具「阻燃」標準，但實際產品來源與檢測資料卻疑點重重。
宏業建築近年承接 11 處大樓外牆維修工程，其中富澤花園與怡樂花園居民向媒體展示的檢測報告顯示，所使用的防護網分別來自中國山東的「宸旭化纖」與「濱州市源進化纖」，均標示為「阻燃密目網」，並稱通過「濱州市檢驗檢測中心」檢驗。然而，港媒比對報告編號後，於該檢測中心官網均無法查得相關文件。
此外，在阿里巴巴平台上，「濱州市源進化纖」雖公開部分檢測文件，但產品規格與香港社區公布的版本並不一致。公司負責人僅回應「不清楚是否有分銷商出口至香港」，並強調以檢測報告為準；另一家宸旭化纖則未回應媒體電話。
香港保安局長鄧炳強 11 月 27 日曾指，消防於救援中發現外牆棚網、保護膜、防水帆布及塑膠布等物料的燃燒速度「遠比合規格材料更猛烈」，形容情況不尋常，政府會深入調查。
社群平台上亦出現民眾拍攝的火後畫面。有照片顯示，大廈竹棚架在經歷 20 多小時高溫後仍維持相當完整的結構，但外層綠色防護網幾乎完全燒盡，封窗的發泡膠亦遭嚴重熔毀，引發不少市民質疑防護網是否具備阻燃性能。
此外，火災前已有宏福苑居民向勞工處投訴外牆棚網的安全問題。勞工處回應指在過去一年多曾巡查工程 16 次，並書面警告承建商需採取防火措施。宏福苑自去年 7 月展開大維修工程，全區 8 棟大樓自去年 8 月起以棚網包覆至今。
火災後的巨大傷亡震動社會，部分香港民眾在網路發起聯署，提出四項訴求，包括持續支援受災者並妥善安置、成立獨立調查委員會、檢視工程監管制度及追究監管疏忽、要求政府官員問責。發起人強調訴求不涉政治，而是針對火災後的公共安全與制度保障。
然而，X 帳號 @cskun1989 稱，11 月 29 日晚間聯署發起人被國安帶走，相關 IG 帳號亦被強制關閉，引發外界對言論空間與公共事故調查透明度的擔憂。
