宏福苑大火釀159死！港府勒令全港工程外牆保護網3日內下架

香港政府3日宣布，要求全港所有正在進行裝修的公共及私人住宅樓宇，必須在6日前立即移除外牆棚架上的保護網。這項決定，是為了應對上週在宏福苑發生的致命火災。這場火災目前已造成至少159人死亡，港府已將助燃原因指向裝修工程使用的棚架網材料，並認為其是造成香港數十年來最慘重災難的元兇。

港府目前要求4日至6日移除全港所有外牆棚架上的保護網並暫時停工。（圖／美聯社）

據《路透社》4日消息指出，這場發生於11月26日、持續長達40小時的猛烈大火，吞噬了七棟高層公寓大樓。調查人員指出，在宏福苑裝修工程中使用的不合規格塑膠網和隔熱發泡膠板，以及故障的消防警報系統，是導致火勢難以控制的關鍵因素。港府已要求在新的安全標準出爐之前，全市所有受影響的裝修工程將無限期停工。香港發展局局長甯漢豪表示，受影響的包括200多棟私人建築以及10多棟公共建築，所有拆除費用皆須由承包商自行承擔。

針對這場釀成悲劇的大火，警方已逮捕了21人。其中，包括宏福苑主要承包商的兩名董事和一名工程顧問在內的15人，因涉嫌「誤殺罪」遭到調查。另有6名消防設施承包商人員則因涉嫌詐欺罪被捕。

香港一處大樓施工人員正在移除外牆保護網。（圖／美聯社）

此外，香港特首李家超已下令成立一個由法官領導的委員會，負責調查火災原因並審查建築物裝修工程的監管漏洞，以回應公眾對於問責制和透明度的呼籲。為加強監管，港府計劃於下週發布新的作業守則，要求所有棚架網材料必須在現場取樣，並經指定實驗室認證合格後才能安裝。

目前宏福苑大火中罹難的159人，已確認140人的身份，其中女性91人，男性49人，年齡介於1歲至97歲之間。包括來自印尼和菲律賓的外籍家庭傭工在內，仍有31人處於失蹤狀態，另有超過2900名居民已被安置在臨時住所。

