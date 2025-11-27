宏福苑大火釀65死！樓梯間救出1生還者 消防持續搶救中

香港宏福苑社區昨（26）日下午發生五級大火，這場大火在晚間不斷延燒，直至今（27）日晚間依舊有火舌不時竄出，但消防們仍沒有放棄希望，持續搶救，並於晚間6點多時於樓梯間救出一名生還者。而這起大火至今已造成至少65死，200多人失聯。

這起大火造成大量死傷。圖／AP Direct

綜合港媒報導，消防員們持續灌救作業，雖然香港政府有替住戶們安排緊急住宿支援，但還是有不少民眾在大樓周圍不肯離去，裹著棉被焦急等待，因為他們的家人正受困在樓內，生死未卜，盼望有一線生機與家人重逢。

火勢方面，宏福苑共8座大樓，其中4座火勢已完全撲滅，剩下3座火勢則是受到控制，消防仍在持續灌救中，僅有1座大樓未受大火影響。

晚間傳出好消息，救出一名生還者。圖／AP Direct

另據香港消防處統計，截至今日晚間8時，這場大火共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員在晚間約6時45分，於宏道閣16樓的梯間救出一名男性生還者。

