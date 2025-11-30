宏福苑大火關鍵「害命棚網」來自山東 港媒：找嘸合格檢測報告

大陸中心／陳佳鈴報導

港媒深入追查後發現，承辦商宏業建築疑似使用來自中國山東兩家公司的「阻燃密目網」，並宣稱通過當地檢測機構審核，然而檢測單位官網卻查無相關報告。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

香港宏福苑大火釀成146死多傷的慘劇，外界將矛頭指向外牆工程所使用的鷹架防護網，原因是火勢沿著棚架向上急速延燒，速度遠超一般防火材料，引發安全質疑。港媒深入追查後發現，承辦商宏業建築疑似使用來自中國山東兩家公司的「阻燃密目網」，並宣稱通過當地檢測機構審核，然而檢測單位官網卻查無相關報告，令產品真偽再添疑點。

根據《香港01》報導，宏業建築承包宏福苑外牆翻修工程，並同時負責全港11處大樓外牆工程。其中「富澤花園富嘉閣」及「怡樂花園」的居民公開張貼的文件顯示，使用的防護網分別由山東宸旭化纖繩網有限公司及濱州市源進化纖繩網有限公司生產，皆宣稱已通過濱州市檢驗檢測中心檢測。

但《香港01》依照文件編號，向濱州市檢測中心官網查詢，卻顯示「查無資料」。反而是在阿里巴巴平台上，源進化纖的商品頁面附有該檢測中心的報告全文，但其產品型號與香港社區公告的並不一致，令人難以確定是否為同一批產品。

記者致電山東宸旭化纖求證，對方未接聽電話。查詢中國工商登記後發現，宸旭化纖成立於2019年、資本額僅人民幣300萬元，其註冊地南北李村一帶集中了數十間繩網公司，不少中國網民懷疑部分公司可能為空殼公司。

至於源進化纖，其董事邢龍回應表示，不確定公司產品是否經分銷商流入香港，目前無法評論，強調「一切以檢測報告為準」。

宏福苑大火後，香港保安局長鄧炳強曾指出，現場所見棚網、保護膜與防水帆布等物料燃燒速度「遠比合規材料猛烈」，情況極不尋常。勞工處則表示，承包商提供的證書顯示棚網符合阻燃標準。

港府28日晚間發布最新聲明，指初步採樣、化驗結果「未發現不符合《建築物條例》要求」，但語意含糊，引發社會質疑：「未發現不符合」是否意味仍可能存在問題尚未查出？目前相關材料來源、是否存在不合規或偽造檢測報告，仍待港府進一步調查釐清。

