宏福苑大火！上千警消投入救援 37歲消防員殉職

香港大埔宏福苑大火，上千名警消人力投入搶救，但因火勢沿外牆棚架迅速延燒，再加上建築碎片不斷掉落，消防人員救援不易，當中一名37歲的消防員何偉豪，在獲報火警後，趕往現場，進入大樓半小時左右就失聯，被發現時嚴重燒傷，送醫後不幸殉職。

香港大埔大火，上千名警消人力輪班救援。（圖／TVBS）

救援工作面臨諸多困難，香港消防處副處長陳慶勇表示，火勢迅速蔓延至鄰近樓宇，且不斷接獲民眾求助電話，受影響建築物的碎片與棚架持續掉落，對前線人員構成額外危險。現場溫度極高，使消防員難以進入建築物進行救援，夜幕降臨更增加救援難度。消防隊伍必須從安全的低層逐層向上救援，同時雲梯車從高處持續滅火。部分玻璃、泥塊墜落，更加劇了救援的複雜性。

香港保安局長鄧炳強已前往現場了解情況，與消防處處長楊榮文及其他消防員交談，並查看消防車。目前火災原因尚未確定，但值得注意的是，竹製鷹架在香港建築和翻新工程中很常見，香港政府今年早些時候曾表示，由於安全考量，將開始在公共工程中逐步淘汰這種鷹架。消防員持續在火光與濃煙中冒險救援被困住戶，調查人員也將查明火災原因，避免類似悲劇再度發生。

