宏福苑大火一個月 災民奔波重建家園無暇傷心

（中央社記者陳鎧妤台北26日電）香港宏福苑火災發生一個月，痛失家園的居民如何生活？居民Dorz坦言，災後初期為了尋覓棲身之所及處理安置事宜，每天奔波勞碌，「沒有時間不開心」，直至遷入臨時居所，腳步稍息，才有時間疏理情緒，面對「家沒有了」的現實。

Dorz原與89歲的祖母住在宏福苑宏新閣，11月26日，宏福苑發生五級大火時，Dorz正在上班，幸好祖母在大火蔓延前及時逃生，兩人安然無恙。

Dorz接受中央社電話訪問時說，當晚在警方封鎖線外目睹大火吞噬家園，只感到「絕望、無助、崩潰」，一度抱著朋友痛哭。然而，一大堆現實問題接踵而來：以後住在哪裡？生活如何繼續？

Dorz既要上班，又要開始尋找臨時居所。本月初，他獲分配政府的啟德過渡性房屋。由於每個單位面積僅130呎（約3.6坪），他與祖母被迫分開居住，分別住在3樓及地下的單位。屋內沒有任何設備，他要領取外界捐贈的家俱、電器等物資，從頭開始整理這個臨時安身之所。

Dorz憶述，最初單位內連床都沒有時，不禁流下淚來，只能暫時在地板舖上被褥蜷縮而睡。他花了兩週才勉強配置好基本生活設備，期間還要為申請各項補助奔走，心力交瘁。

Dorz感嘆，過去兩、三週身心疲累，「沒有時間不開心」，直至現在初步安頓下來，壓抑的情緒才湧上心頭，「開始要接受現實，就是家沒有了，沒想到竟然會落得如此田地，像個難民、無家者」。

雖然心情仍未平復，但Dorz知道生活必須繼續。有時面對屋內四面牆，他深感「這裡不是真正的家、真正的根」，只能安慰自己，這段日子是重回大學時代的宿舍生活。

入住過渡性房屋本非長遠之計，港府早前更表示，會向宏福苑業主發放為期兩年、每年港幣15萬（約新台幣60萬元）租金資助；但明年2月起業主由免費居住過渡性房屋變成要繳交租金。

Dorz批評，政府於大火後成立的援助基金已籌得最少41億元，該基金是各界捐助支持災民，不應用來交租，做法不合理。過渡性房屋租金每間每月4800元，未計水電費等。

對於港府成立獨立委員會調查大火真相，Dorz坦言已失去信心，對調查不抱期望，認為「政府不會承認責任」。宏新閣單位是祖母打拚一生買下，他已諮詢法律意見，將來定會追討賠償。

前路依然茫茫，Dorz說，目前惟有見步行步。這個聖誕節，他希望暫時放下煩惱，將居所佈置出聖誕氣氛，與朋友共渡一個平靜的節日。（編輯:周慧盈）1141226