宏福苑大火》台灣也有在惦記著你們！陳允寶泉捐3天總店營業額、遺體修復師前往支援

香港宏福苑大火至今罹難人數已經增加至156人，許多家庭頓失家園，台中百年餅舖「陳允寶泉」宣布，將今（3）日至5日自由總店的營業額全數捐出，透過「港澳台灣慈善基金會」協助香港火災的受災居民。

像自己朋友受重傷 陳允寶泉義賣3天

陳允寶泉自由總店門口已掛起寫有「天佑大埔、天佑香港！」的紅布條。

陳允寶泉粉絲專頁寫道，自由總店時常有很多香港的客人，有些是專程來台灣玩時一定會來買太陽餅，有些已經成了老面孔每年都會來訪。「看到他們的家鄉遇上這麼大的災難，那種感覺就像自己的朋友受了重傷」，想做點什麼，也想告訴他們：「我們在台灣，也有在惦記著你們。」

集結消費者的力量 營業額全數捐出



本次活動範圍涵蓋陳允寶泉自由總店內所有商品，店內主力產品，包括獲獎無數的太陽餅、檸檬蛋糕、小月餅及御丹波等招牌產品，所有品項皆列入捐贈範圍。

陳允寶泉第四代董事長翁羿琦強調，本次義賣不以營利為目的，更不在於衝高銷量，活動期間於自由總店購買任一商品，無論金額多寡，所有營業收入將會全額捐出，陳允寶泉期盼集結台灣民間消費者的力量，將甜點的香氣化為實質的支持。

陳允寶泉將與「港澳台灣慈善基金會」合作，希望捐款能以最快速度、最直接方式送到受災居民手中。

台灣遺體修復師將前往協助

此外，綜合港媒報導，九龍殯儀館表示，館方近年有與台灣的遺體修復師合作，這次遭受祝融之災的遺體處理工作也會得到台灣的支援。香港入境事務處已經為台灣遺體修復師緊急辦理工作簽證，台灣的遺體修復師將前往香港，協助進行相關工作。盼這些暖意能幫助受災居民快速走出助融資災的陰霾。