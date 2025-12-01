宏福苑大火 增至151人罹難 遺體焦黑辨識難

香港大埔宏福苑五級火警釀成重大傷亡，當局今天下午公布最新數據，火災已造成151人罹難，並有39具遺體尚待辨認。警方初步調查發現，防護網部分樣本未合格，懷疑「濫竽充數」，目前已拘捕13名涉案人士。

封鎖線內，家屬在大樓前擺好供品，雙手合十鞠躬，祈禱罹難者安息。災難遇害者辨認組主管警司 鄭家俊：「我們在建築物內搜查時，在房間 樓梯 陽台和屋頂等，不同的地方發現了遺體。」

宏福苑大火雖已撲滅，但災難遇害者辨認組的工作，還在持續。他們在29號展開搜索工作，如今已完成5棟大樓的搜索行動，並在今早已進入宏新閣及宏昌閣。目前宏新閣已完成4分之3的搜索工作，並無發現遺體，至於宏昌閣，搜索工作也已完成4分之1。政務司長 陳國基：「我們認為火災的原因，是當天安全網未達到防火標準，而泡沫板則大幅加速了火勢的蔓延，泡沫板還導致玻璃爆裂，使火焰得以蔓延至室內。」

廣告 廣告

此外，當局前往宏福苑的20個地點採集棚網樣本，結果發現其中4棟大樓，有7個樣本未達到阻燃測試標準，懷疑有人把不合格的防護網混充使用，目前已派專案小組全面調查宏福苑維修工程中可能牽涉的貪汙情況。

更多 大愛新聞 報導：

香港大火146死 外籍移工悼念同胞

烈火無情人間有愛 全港一心共祈福

