宏福苑大火！《大濛》柯煒林在台仍心繫香港 感嘆：有人不講人話

香港新界大埔宏福苑26日發生5級火災，今（28）日當局表示，死亡人數增至94人，火勢雖已完全撲滅，但救難人員仍持續正搜尋失蹤者。而目前人在台灣宣傳電影《大濛》的香港演員柯煒林也心繫著這次香港大火，更無奈感嘆：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。」

柯煒林在台宣傳電影，仍心繫香港大火新聞。（圖／金馬執委會提供）

柯煒林在社群發文表示，小時候上常識課時老師曾說，香港是個福地，四季分明，沒有天災，「嗯，香港沒有天災。」而現階段正在台灣宣傳的電影的他，只能透過新聞、 Threads及Telegram等媒體平台關注相關消息，他直言：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。很好，棱角沒被磨掉，憤怒潛藏更深。」

柯煒林在社群發文關心香港火災。（圖／翻攝自柯煒林IG）

接著，柯煒林坦言，這次的事件讓他想起一些過往，「昨晚夢回很多畫面，原來大家都沒有忘記，謝。」而他也呼籲，大家繼續關注，「累了就休息，喝水，抱抱朋友、家人、貓、狗，還有自己，大家都在，一同面對。」最後，他向在救援過程中犧牲的何偉豪先生及所有香港消防員致敬，「願死者安息，願傷者平安，失散家人早日團聚。」文末寫下：「好肉麻，但真的好愛你們，香港人。」





