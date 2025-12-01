宏福苑大火「婦逐戶叫鄰居快逃」！自己罹難救5命 家屬：她一定不後悔

香港宏福苑一名女住戶逐戶叫鄰居快逃，自己卻不幸罹難。（示意圖／達志／美聯社）

香港宏福苑於11月26日下午發生大火，目前已增至146人死亡、79人受傷、多隻寵物也喪失生命。而現場多具遺體仍有待辨認，其中一名遇難婦人的家屬，今（1）日在臉書社團「大埔人大埔谷」發文，指已在家中尋獲其遺體，但同時悲痛透露，最初婦人已經逃出門了，但卻不忘逐家逐戶拍門叫鄰居快逃，成功讓4人、1狗保住性命，但自己最終錯失逃生時機罹難。

該名家屬今日凌晨在當地社團「大埔人大埔谷」發文表示，奔波幾天，終於有家人的消息，最後位置就在家中，證實已經遇難。他也引述成功逃生鄰居的說法，指家屬在通知婦人逃生後，她並非即時離開，而是在17樓逐家逐戶拍門，提醒鄰居逃生，卻因此讓自己錯失了逃生時機；婦人最後只能逃回家中，但最終不幸罹難。

家屬直言：「她用自己的性命，換取4人、1狗的生命，她貫徹她做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，她在那一刻的決定，她是無悔的。」

貼文曝光後，吸引大票網友湧入留言哀悼，並盼家屬能走出陰影：「RIP偉大的伯母，彰顯了人性的光輝」、「你家人善良而且很勇敢，她會繼續在天上陪著你，相信她也希望你開開心心」、「謝謝她犧牲自己去拯救他人，雖然大家素未謀面、互不相識，但作為香港人大家就是一家人，大家一樣心痛」、「感謝善良勇敢的妳，願逝者安息」、「生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開了你，但要以她為榮」。

宏福苑一名女住戶逐戶叫鄰居快逃，自己卻不幸罹難。（圖／翻攝自臉書社團／大埔人大埔谷）

