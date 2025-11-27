宏福苑大火「官方捐款帳戶」公布 港府主辦慶祝活動將取消、延期

香港宏福苑社區的大火到27號傍晚仍然餘燼悶燒，消防隊不斷灑水灌救，已控制了四棟大樓的火勢，但死亡人數達到55人，失聯人數279人，預估還會再增加。香港特首李家超晚間發表最新進展，目前港府的九個庇護中心有超過500名居民使用中，未來會結合民間力量，讓居民先入住旅店安頓。

李家超表示，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，官員會減少出席非必要的公開活動。而政府會投入3億元為受影響的居民提供援助，未來也會舉辦悼念活動。

另外港府已成立「大埔宏福苑援助基金」，用以支援受影響居民同各項善後工作，該基金今晚7時起正式接受個人及機構捐款，捐款帳戶如下：

港元捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190159-7 外幣捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190160-7

責任編輯／施佳宜

