宏福苑大火！柯煒林看香港火災新聞氣「有人不講人話」：聽到火滾

娛樂中心／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，預計今（28）日上午9時完成7座大樓「爆破搜索」。香港演員柯煒林也感嘆「人在台灣，無能為力」。

柯煒林關注香港大火新聞，氣喊「有人不講人話」。（圖／翻攝自IG@willallwailam）

柯煒林發文，小時候上常識課記得老師說，香港是個福地，四季分明，沒有天災，「嗯，香港沒有天災」，人在台灣的他感到無能為力，只能看新聞、看 Threads、看Telegram關注相關消息。

柯煒林指出，「新聞裡有些人不講人話，聽了讓人火大。很好，棱角沒有被磨掉，憤怒藏得更深。昨晚夢裡回到很多畫面，原來大家都沒有忘記，謝謝」，也希望大家持續關注，不要忘記，「累了就休息，喝水，抱抱朋友、家人、貓、狗，還有自己，大家都在，一同面對」。

柯煒林也向何偉豪以及香港消防員致敬，願逝者安息，願傷者平安，願失散的家人早日團聚，他也在文末補充「很肉麻，但真的好愛你們，香港人」。

