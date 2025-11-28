即時中心／林韋慈報導

香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重火災，目前死亡人數已增至94人，仍有近300人失聯，引發外界對工安與建築防火的高度關注。港府勞工處表示，將自今日起展開為期兩週的全港性特別執法行動，巡查所有架設大型棚架的樓宇維修工地，檢查防火設施及火災應變安排，包括棚架上的保護幕（棚網）是否符合阻燃認證標準。





港府政務司司長陳國基指出，發展局正與業界討論制訂路線圖，目標在適合的工作環境下推動金屬棚架取代竹棚。港九搭棚同敬工會理事長何炳德則表示，火災成因與棚架上易燃物有關，「即使是金屬棚架，如果有助燃物，同樣會倒塌」。他也指出，含阻燃物料的棚網售價約為75至90港幣，而普通棚網僅需40至50港幣，價差可能成為業界鋌而走險的誘因。

廣告 廣告

外界質疑，宏福苑大樓外燃燒完後，竹棚基本完好，留下燻黑的大樓以及殘破的棚網，且經許多實驗，竹子耐高溫，致大火迅速延燒的原因應非竹棚。根據《稜角媒體》報導，此次傷亡人數遠高於1962年深水埗大火及1996年九龍嘉利大廈五級火災。





快新聞／天災還是人禍？香港宏福苑大火引發爭議 港府做了「這些事」

香港勞工處昨日聲明，表示兩周內檢查樓宇維修工程防火設施。（圖／擷取自香港勞工處）





《稜角媒體》引述評論人陳牛的文章表示，竹棚與金屬架實質上是意識形態之爭，而非材料本身的問題。竹棚在香港不僅是一種傳統建築技術，也被視為城市文化的一部。他表示，有些人總是將金屬架當成一種「更高級」、「更現代化」的選擇，表面上說的是材料、工藝，實質上是一種「中國模式比香港模式更優秀」的意識形態宣傳。

此外，何炳德指出，此次火災暴露管理上的漏洞，包括8座大廈同時架設棚架維修，加上仍有居民在屋內生活，增加了風險。他建議應縮短維修期並儘快拆除棚架，以降低意外發生的可能。

根據《香港經濟日報》報導，宏福苑共有8座大廈、1984戶，屋齡逾40年。2024年1月獲批進行大維修，承建商為宏業建築工程有限公司，原計畫明年3至6月分批拆除棚架。業主立案法團要求每戶分六期繳付約15至19萬港元（約台幣60至76萬元），總額約3.3億港元。

昨（27）日晚間，香港公民社會自發展現力量，許多市民自願成為義工並提供物資，但港府指派的「關愛隊」接管了市民捐贈物資。港府甚至派出防暴警察到場，以防民間集結，事件引發社會討論。





原文出處：快新聞／宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施

更多民視新聞報導

離譜！網傳郵寄「珠寶賄賂高市早苗」 謝長廷：造謠人沒社會經驗

香港大火／宏福苑1558萬房內部曝！「一處封死」掀熱議

小橘書強化台灣防衛韌性 歐洲經貿辦事處發文力挺

