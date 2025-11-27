宏福苑大火 港人搶捐血捐贈物資 市民.學生加入志工行列

社會中心／綜合報導

香港宏福苑大火奪走數十條人命，超過4千人無家可歸，傷者近百人，但香港人愛心不停歇，大批民眾跑去捐血要幫助傷者，各地捐血站都出現人潮，愛心物資也不斷湧入，相當多香港市民和大學生也加入志工行列，甚至在臨時庇護中心排起長長人龍，接力幫助集結物資。

香港市民接力傳送物資，黑夜中庇護中心外頭，眾人不分男女自動排起人龍，集結物資送給香港宏福苑大火的，受災災民。天亮了，物資已經放不下，只能在外頭堆成一座小山，有市民擔心災情嚴重，紛紛放下手邊工作來幫忙。義工：「（都沒有睡？）沒有沒有，（為什麼不睡也要這樣子？）為什麼？你睡得著嗎？沒錯，妳應該也睡不著，大家都住香港所以想幫忙。」大學生義工：「今天凌晨看到還在燒，突然好想幫那些人去找物資，因為我是住廣福邨，這是自己的社區，好想出一份力，幫到一個人也很開心。」

廣告 廣告

宏福苑大火溫暖一幕！ 港人搶捐血捐贈愛心物資

庇護站外頭堆滿物資。（圖／民視新聞）連大學生也來幫忙，更有志工跳出來幫忙分類物資，最短時間內要給災民最需要的資源。義工：「有礦泉水有一次性衛生用品，像是牙刷、牙膏，還有大量的食物和一些衣服，很觸動，就是有看到一些消防員，他們很努力，全身都溼透了，他們真的很辛苦，為香港出力，就覺得他們很偉大。」目前各界愛心仍不斷湧入，就連老人家也義不容辭，到場希望能盡一份力。

宏福苑大火溫暖一幕！ 港人搶捐血捐贈愛心物資

香港各大捐血站出現大批民眾排隊捐血。（圖／民視新聞）香港民眾：「拿了冬天的衣服外套，一些厚衣服，現在天氣適合穿，他們昨天逃出來，都是一個人，出來的時候，什麼都沒拿，只拿手機和鑰匙出來，所以什麼物資都沒有帶出來。」各地捐血站，也陸續出現大批民眾，自發性來捐血，造成很多捐血站都爆滿，香港史上最險惡火災過後，當地民眾在世人眼前，展現團結與愛心。

原文出處：宏福苑大火溫暖一幕！ 港人搶捐血捐贈愛心物資

更多民視新聞報導

雙北「這6區」快關門窗！雙和市場火警濃煙狂竄 1男二度燒燙傷

香港宏福苑13億天價工程釀災 建商遭爆涉貪劣跡斑斑

香港惡火恐致「MAMA」取消？官方曝解方：改「這形式」舉辦典禮

