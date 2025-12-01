宏福苑大火 港市民獻花悼念「排隊人龍2公里」

香港宏福苑大火進入第六天，目前統計146死、79受傷，還有約54具遺體有待確認身分，悼念民眾從四面八方前來，為火災罹難者獻花，排隊人龍最長約有2公里，一直到夜晚人潮仍絡繹不絕，民眾表示，做為香港的一份子，就算排隊多久都沒關係。

6大樓結構安全！火場內部照曝光 警：不宜解封

港府房屋署已勘察了6幢大樓，初步確認結構安全，但現場環境相當惡劣，屋內被燒到慘不忍睹，災難遇害者辨認組進入大樓鑑識搜索都必須集中在白天進行，港府表示，包括沒有受到波及的的宏志閣，八座大樓現階段都不宜解封。

港府房屋署人員進入大樓內部勘察。圖／美聯社、CNN

廠商疑用中製防護網 被爆查不到「檢測報告」

港媒報導，外牆修繕的廠商疑似使用中國山東2家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網查不到這2家公司的檢測報告，港府隨即將焦點轉向鷹架而非防護網，疑似涉及為中國產業鏈護航。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，現在似乎有別有用心的人，想將這次災難演化成政治事件，認為應該儘快選出立法會，跟政府合作，解決災難帶來的各種問題。

