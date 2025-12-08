宏福苑大火 港府逮捕數十名涉案人員

香港宏福苑大火，官方認定罪魁禍首就是易燃的保麗龍。

最初從防護網起火後，保麗龍加速火勢蔓延，貼著窗戶燃燒，使玻璃爆裂，讓大火竄進屋內。

易燃保麗龍成禍首 住戶錯失黃金時間

失火前的屋內畫面曝光，窗戶全讓不透光的保麗龍封死，等於和外界隔絕，加上火警警報器沒響，不少住戶看到新聞，才知道自家大樓深陷火海，錯過寶貴的逃生時間。

防護網未達標準 承包商省成本魚目混珠

港府在現場蒐集了20個防護網樣本，其中有7個沒有達到阻燃標準。

廣告 廣告

廉政公署發現，宏福苑防護網今年7月因為颱風損毀，承包商用半價購買不合阻燃標準的防護網更換，直到10月中環有大樓防護網失火後，擔心遭到抽查，才買進少量合格防護網，用在低樓層，企圖魚目混珠。

大樓缺角成煙囪 缺乏對外陽台不利逃生

除了易燃物助長火勢，大樓結構本身也助燃。鳥瞰設計圖，四個凹陷處形成煙囪效應，加速惡火上竄。

結構也少了對外陽台，不利避難。一旦烈火和濃煙進入垂直逃生梯，會快速往上竄，切斷高樓層居民唯一的避難通道。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

歷屆第2低 香港立法會選舉投票率31.9%

香港宏福苑大火釀逾百死 立法會選舉「如期舉行」挨轟

香港大火劣質防護網成禍首 製造商疑為習近平親家