香港宏福苑大火狂燒43小時，上百人喪生，負責外牆整修的「宏業建築」，被質疑用易燃的建材導致火勢迅速失控，警方昨天以"誤殺"罪嫌逮捕三名高層。公司還被起底9年至少17次罰款甚至停牌，卻能以13億台幣，高於競標對手6億拿到工程。是否有貪污舞弊黑幕？廉政公署也介入調查，今天拘捕涉案工程顧問公司負責人。

頭部蒙上黑布被警方帶上警車，香港警方27號，拘捕負責宏福苑大樓外牆維修的宏業建築，兩名董事和一名工程顧問，現在香港廉政公署也介入調查！香港廉政公署28號早上，搜查了負責宏福苑維修工程的顧問公司"鴻毅建築師"拘捕負責人！外界推測，廉署的介入意味著這起慘劇，除了涉及嚴重的工程疏忽，背後恐怕還隱藏著貪污舞弊的案情。

宏福苑大火「誤殺」罪名逮3高層 起底「宏業建築」黑歷史。（圖／民視新聞）香港網友：「合規網貴6到10倍，利潤空間高達400萬元港幣，3.3億買不到一張安全網。」

網友質疑宏業用的材料有問題，其實動工前就爭議連連。標到宏福苑八棟外牆整修，經費高達台幣13億元，比競標的對手足足貴台幣6億元。宏業甚至要求每家住戶分攤，約64萬到72萬台幣的高額費用。而且宏業過往黑歷史也被起底，前股東曾因收賄被判入獄18個月，根據勞工處紀錄，從2016年到現在，至少17次違反工地安全，2022年、2023年，都曾因棚架安全遭定罪罰款，2024年因紀律問題，一度被暫緩續牌。但宏福苑前一屆管委會，卻不顧居民反對，堅持讓宏業施作。

宏福苑大火「誤殺」罪名逮3高層 起底「宏業建築」黑歷史。（圖／民視新聞）港媒追光者：「當時擔任法團顧問的民建聯黃碧嬌，於社交媒體發文指反對者妖言惑眾，指因不清楚工程最新進度，所以不便回應。」

宏福苑大火嚴重到不尋常，外界質疑可能涉嫌官商勾結。港府補破網宣布要徹查，全香港人都在等一個真相！

