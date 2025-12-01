宏福苑大火「逐戶拍門」叫鄰居逃！捨身救5命罹難 家屬慟：那1刻她無悔
國際中心／潘靚緯報導
香港大埔宏福苑11月26日下午發生「五級大火」，目前已增至146人死亡、79人受傷，多隻寵物喪命，現場多具遺體仍有待辨認。其中一名罹難婦人的家屬，今(1)日在臉書社團「大埔人大埔谷」發文指出，稍早已在火場尋獲家人的遺體，他悲慟透露，當時婦人接到家人通知第一時間其實已逃出門，卻不忘逐家逐戶拍門叫鄰居快逃，成功讓4人、1狗保住性命，但自己卻錯失逃生時機，被火勢逼退躲回家中而不幸罹難。
一名家屬今(1)日凌晨在臉書社團「大埔人大埔谷」發文表示，經過幾日奔波，終於有家人的消息，確認罹難位置就在住家，他引述成功逃生鄰居的說法表示，家人在接到親友通知逃生後，並沒有第一時間離開，而是在17樓挨家挨戶拍門，提醒鄰居快點逃生，卻因此讓自己錯失了逃生時機，最後只能躲回家中，最終被困在火場不幸罹難。
家屬直言：「她用自己的性命，換取4人、1狗的生命，她貫徹她做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，她在那一刻的決定，她是無悔的。」。
貼文曝光後，吸引大批網友湧入留言哀悼，「以伯母捨身救人為榮！願逝者安息」、「RIP偉大的伯母，彰顯了人性的光輝」、「好勇敢、好善良、緊急關頭也為他人設想，早日安息」、「相信阿姨不希望你繼續悲傷，反而你要覺得驕傲有位英勇的"香港人"親友」、「謝謝她犧牲自己去拯救他人，雖然大家素未謀面、互不相識，但作為香港人大家就是一家人，大家一樣心痛」、「好偉大， 如果她沒有拍門就走，可能即使逃出生天也會一輩子不安心，但現在讓你難過了」、「生死關頭最後都勇敢救人，雖然她離開了您，但您要以她為榮，願阿姨早日安息
」。
