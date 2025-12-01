宏福苑大火！鑑識員冒險蒐證「積水及腿」 驚見祖先牌位燒成焦炭
香港宏福苑火災後，超過 600 名鑑識小組人員正在進行艱鉅的蒐證工作。香港警方在社群平台首度公布災難遇害者辨認組及鑑證科人員在火場搜索的照片，顯示工作環境極為惡劣。現場不僅被烈焰燒毀，還面臨停電、積水達腳踝甚至小腿等挑戰，大大影響蒐證進度。鑑識人員全副武裝，穿著白色隔離衣、套上長筒雨鞋並戴著口罩，在惡劣環境中尋找可辨識遇難者身分的線索。
災難遇害者辨認組人員從 11 月 29 日開始深入火場執行蒐證工作。他們在灰燼中尋找蛛絲馬跡，拿著手電筒逐一檢查遺留下的殘骸。香港警察於 11 月 30 日晚間在社群平台發布工作照，表示相關人員正在進行案件搜證、災場搜索、遺體辨認和登記工作，但挑戰相當嚴峻。現場環境非常惡劣，周遭有許多燃燒後的雜物阻礙動線，部分區域積水深及小腿，加上大量家具倒塌，都增加了鑑識人員的工作難度。
白天時間內，由於大樓完全沒有照明設備，在沒有窗戶的走廊或角落位置，工作人員都必須戴著頭燈穿梭。除了光線不足，有時還會碰到水管破裂，水持續流動，進一步影響搜救進度。每位災難遇害者辨認組人員身邊都攜帶寫著 DVIU 的黑色工具包，一有線索就要啟動蒐證標準程序。
台灣專家，全國建築安全學會榮譽理事長高士峯表示，鑑識人員除了尋找物件、人員和動物，也會了解整個從外燒到內的火流和煙竄流的痕跡與軌道，這些都可以作為日後預防和研究的參考。高士峯進一步解釋，鑑識人員需要進行逐一的清理和清查，所收集的資料可以作為後續相關佐證或賠償的依據。
港警表示，目前已完成宏仁閣、宏道閣的搜索工作，正在進行宏盛閣、宏建閣、宏泰閣 3 棟大樓的搜索。現場四面八方焦黑一片，其中一處疑似供奉祖先牌位的地方已被燒成焦炭，研判可能是客廳區域，鑑識人員正運用專業經驗在此尋找重要證據。
