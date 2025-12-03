宏福苑大火 首獲准返家取物品

香港 宏福苑大火(11/26) 發生後第8天，社區8棟樓中，唯一未受大火波及的「宏志閣」居民，3號首度獲准返家、取回重要物品。港府開放3號及4號兩天，讓「宏志閣」居民 進入封鎖區。他們也是第一批，能看到實際屋況的住戶。有人想幫雙親拿藥、跟禦寒的厚重衣物，有人則想取回相簿等珍貴回憶，因為現在還不清楚，大樓之後還能不能住人，住戶也不知道，還有沒有返家的下一次機會。

香港民眾集體同悲，現在全港最希望知道的，就是這場悲劇，到底是怎麼發生的。港府行政長官李家超表示，已下令 由法官率領，成立 獨立調查委員會，勢必要伸張正義，讓該負起責任的相關人等，受到應有的法律制裁。

宏志閣返家居民 吳先生：「去拿些日用品，不是說(時間)夠不夠，太多人的話，大家將就一下吧。」

港府宣布，宏福苑8棟大樓中，唯一未受大火波及的「宏志閣」住戶，可在3號、4號兩天，在公務人員及社工陪同下，返家取回重要物品。自11月26號 大火竄燒後，相隔8天，他們 是第一批 獲准進入封鎖區的居民。

新聞主播：「每戶可以返回住所1次，每次(只可)兩人同時上樓，逗留最多1個半小時，收拾重要的個人物品。」

港府也成立特別工作站，讓受災居民 換領新的身分證。

宏志閣 返家居民 孫先生：「主要是想檢查一下(屋況)，拿些平時用的東西。」

社區前，一片花海。港府2號 為亡者舉辦 頭七儀式，許多家屬與會，神情哀戚。

前區議員 陳嘉欣：「我能見到 感受到 共情到，大家面對集體巨大的悲傷，至少在我過去的10年裡，從未經歷過如此巨大的悲傷。」

民眾：「這是一場誰都不希望發生的災難，而且本來是可以避免的，如果規章制度，能夠真正嚴格執行和規範的話。」

行政長官 李家超：「我們必須揭發真相，確保伸張正義，才能讓逝者安息 倖存者得到慰藉。」

港府已下令，成立 獨立調查委員會，並由法官主持，希望盡快釐清悲劇真相。

