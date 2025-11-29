宏福苑大火 香港慈濟啟動援助計畫

宏福苑的大火後，慈濟香港分會，今天起，啟動1000萬緊急援助金的計畫，受災戶每戶發放五千港幣的應急金，另外往生者家屬，則可拿到兩萬元港幣。一百多位志工，從中午開始，就在火場附近的幾個收容中心，協助受災戶進行登記，希望在一個星期內就能讓受災戶收到這筆應急金。

志工手持紙板，用紅筆寫上「申請五千 慈濟基金」8個大字，這是香港宏福苑大火後，慈濟啟動的第一波應急金發放的前置工作

慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「因為現在大家(受災戶)，很多人都說他們走出來，什麼都沒有 銀行卡也沒有，身上的錢也沒帶多少，所以這個錢(應急金)對他們，是非常非常地急用的，我們都希望盡快可以送給他們。」

1129恰逢大火後的第一個周末，慈濟香港分會，從上午就湧進了約莫一百位志工，參與服務受災民眾的行列，有人負責舉牌，有人則協助受災戶填寫紙本資料

志工 洪靜瑜：「我去傾聽他(受災戶)的想法的時候，他是很開心的 因為他有一個人，能夠讓他去自由地表達，能去傾聽他在想什麼，我覺得這對他也是一種安慰。」

受災戶家屬 黃小姐：「我媽媽的老闆，他介紹我媽媽參加慈濟的，這次遇到這件事(火災)，你們伸出援手，我們很感謝你們的支援。」

志工表示，受災戶的應急金登記，將會持續到周日1130，並且在整理造冊後，盡可能在一周內進行發送

志工 陳楨怡：「我們是來協助他們(受災戶)，填這個慰問基金的一個登記，那一個星期以後就會有人，通知他們 輔助他們拿這個基金。」

受災戶 黃惠麗：「今天來到這裡 見到很多，慈濟師姊 她們一路陪伴我，我們已經70多歲，大家(受災戶)很多都是老人家，希望能得到更多人支援我們。」

無家可歸的宏福苑受災戶，臉上盡是無助，不過香港慈濟志工也允諾，會盡一切可能提供他們所需的援助，直到生活能恢復常軌。

