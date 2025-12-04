宏福苑大火 香港慈濟發放在即

香港宏福苑大火災後，慈濟將在明後兩天，為受災戶發放每戶五千港幣的慰問金，這幾天香港慈濟志工也忙碌地在做發放前的準備，除了一一確認受災戶的名單和相關資料，也開始安排發放梯次和動線，好幾位資深志工，知道人手不足，主動到靜思堂想助一臂之力。

感同身受地聆聽受災戶抒發火災後的情緒，香港宏福苑大火後，慈濟志工這幾天在九龍塘的會所，依舊接待很多受災戶的登記慈濟志工 區素貞：「普遍來講 這次我們接觸的災民，大部分離開火災的時間這麼長，他們到現在都還是手足無措，所以我們(和他們)言談之間，要了解災民他們現在(的需求)，慢慢聊天 平和(他們的)心態。」

有的受災戶親自到靜思堂來找志工抒發，也有人透過電話詢問，好多位年長志工知道人手不足，主動到分會報到幫忙慈濟志工 周力生：「我就跟他們(受災戶)講說，我們的款項不多 只是一個，慰問金而已 但是這個錢的，意義很大 因為我們是募款回來的，所以是全球慈濟人的祝福，希望他們能夠繼續平安，度過這個難關。」

慈濟志工 葉麗珠：「我跟我的朋友說了大埔，(宏福苑)這個火災，她二話不說就從港島，搭車過來(九龍塘)捐善款，為受災居民出一分力。」

周末周日兩天的發放前置，執行長也邀請資深的慈善組志工先行開會、討論流程及動線，讓這些無助的宏福苑受災戶，屆時都能感受到有人相挺的那分溫暖。

