宏福苑大火128罹難 鑑識辨認至少3周

關心香港宏福苑大火後續進展，6百位，身穿白色防護衣的「災難遇害者、辨識組」的人員，進入各棟樓蒐證、調查與辨識罹難者，由於火場部分遺體被燒焦難以辨認，或會發現更多遺體，為了加快善後、以及調查工作，同時也縮短家屬煎熬等待。至於，這場大火，目前已經釀成128死、83人受傷；還有150人下落不明。

身穿防護衣與頭盔，攜帶屍袋、標籤與搜證工具，香港警方災難遇害者辨認組 DVIU，共 600 名專業人員，29號起正式進入受災大樓，展開全面蒐證與系統辨識。 傷亡調查組警官：「截至今天(11，29)下午3點，我們已確認128人死亡，預計DVIU人員進入其他建築物後，死亡人數可能還會上升。」

廣告 廣告

香港大埔宏福苑26號發生嚴重火災，原本通報294人失聯，經比對後已有144 人確定平安，但仍有 150 人下落不明。傷亡調查組警官：「有些通報者提供的資訊，非常有限或不足，例如只提供一個暱稱 或者只是猜測，也許他們的朋友住在那裡，因此有些資訊確實讓我們難以追查。」

更多 大愛新聞 報導：

宏福苑大火奪128命 香港降半旗3天

宏福苑大火釀128死 港府降半旗哀悼三天

