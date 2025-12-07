宏福苑大火13戶失聯恐全數罹難 印尼看護憶火舌竄屋內、炸浴室受創大哭

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」大火造成至少159人死亡。根據香港01報導，官方表示目前仍有13戶未能聯繫上，不排除已「全數罹難」，死亡人數恐繼續增加。

另外，幸免於難的印尼看護回顧火災當下被困三小時，眼睜睜看著火勢蔓延至屋內、炸破浴室，自己和高齡70、80的爺爺奶奶只能在家等待救援，讓她至今回憶起仍大哭不止。

官方表示目前仍有13戶未能聯繫上，不排除已「全數罹難」，死亡人數恐繼續增加。。（圖／翻攝自Threads @wongsunghoo）

13戶未能聯繫上恐全數罹難

報導指，香港勞工及福利局局長孫玉菡，今（7日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，宏福苑1984戶居民中，有1971戶已透過「一戶一社工」跟進追蹤，剩下未能聯絡上的13戶，孫不排除全戶罹難。孫玉菡指：「會繼續全力聯繫非同住的家屬，希望儘快釐清失聯原因。」

宏福苑大火已過一周，不但讓居民家園全毀，也對倖存者造成巨大心理創傷。

宏福苑大火已過一周，不但讓居民家園全毀，也對倖存者造成巨大心理創傷。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

印尼看護眼睜睜看火勢蔓延屋內

報導指，一名住在死傷嚴重的宏昌閣、幸運獲救的印尼看護Kholifah，當時帶著高齡83歲的爺爺和70歲的奶奶逃生，還順便敲鄰居的門通知起火，想不到就在逃往防火梯時，發現內部全都布滿黑煙無路可逃。

最後Kholifah只得再帶著爺爺奶奶返回家中，她讓兩名長者平躺床上，自己則躺在地上用濕毛巾摀住口鼻。

她受訪時表示：「見到啲火喺出面嘅牆嗰度入緊嚟，仲有沖涼房都爛晒同爆曬（我看到外牆的火勢蔓延進來，浴室也已經被燒毀、炸裂）。」絕望的Kholifah當下便逐一打電話給丈夫、女兒與朋友道別。

所幸苦等三小時後，消防員成功將他們三人救出。Kholifah說，當時消防員幫她戴上呼吸輔助器，濃煙讓她看不清路，只記得自己沒穿鞋赤腳走路，她稱地面水很燙，沿途有很多遺體，還不慎踩到疑似遺體。

宏福苑大火，救援行動仍在進行中。（圖／翻攝自新華社）

倖存者受心理創傷所擾

報導指，Kholifah送醫救治後身體有稍微恢復，但心理受創巨大，讓她時常想到火災時的畫面，受訪後仍止不住大哭數分鐘後才能平息情緒。

對於失火究責，港政先前表示將成立由法官主持的獨立委員會，查清八大疑問，包括施工安全要求、相連利益、用料清單等。勞工及福利局局長孫玉菡指出，勞工處會「毫無保留」配合委員會工作，包括提交任何資料。

孫玉菡還指出，當局正著手研究工地全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附屬法例，也會考慮設立定額罰款。待新一屆立法會上任，政府便會第一時間呈交審議。

