宏福苑大火156人罹難 在台港人自主設弔唁點！位置曝光

香港宏福苑五級大火造成156人罹難，在台港人自主於台北市大同區一間茶餐廳設置弔唁點，陸委會主委邱垂正和港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等人前往致意。（圖／翻攝自財團法人台港經濟文化合作策進會網站）

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，迄今已造成156人死亡，另有30多人仍失聯，成為香港近期最慘重的住宅火災事故。在台灣的香港人心繫香港，自主於台北市大同區的九月茶餐廳設弔唁點，陸委會主委率多名同仁到場致意，也向罹難者家屬表達誠摯慰問和關懷。

台港經濟文化合作策進會網站最新公告指出，今日陸委會邱垂正主任委員和港澳蒙藏處處長兼本會秘書長盧長水及同仁，專程前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意。

陸委會主委邱垂正留言寫下，「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」並向傷者、受災戶和罹難者家屬表達誠摯的慰問和關懷，希望能陪伴香港朋友們共同面對沉重哀痛時刻。

策進會也表示，「在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量。」承諾接下來會持續提供各項服務與協助，陪伴每位在台的港澳新住民朋友穩定生活和安心前行。

而弔唁點是在台港人店家與社群上的人為了向罹難者致意，也想讓更多台灣民眾一同傳遞對香港的祈福與祝福，更希望在台灣凝聚彼此力量，「讓台港兩地的關懷跨越距離、彼此相伴」。

