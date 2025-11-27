宏福苑大火44死 副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

香港大埔宏福苑近2千戶社區昨日下午2時51分發生嚴重火警，事故已造成44人罹難、200多人失聯，已成1962年以來香港最致命火災。對此，副總統蕭美琴也隨即在社群平台發文為香港祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

香港大埔宏福苑近2千戶社區26日下午2時51分發生嚴重火警。（圖/美聯社）

香港新界大埔區宏福苑，近期正進行大規模外牆維修工程，總工程費用高達約3億3千萬港元（約新台幣13億），26日爆發嚴重火災，至今已延燒16小時，消防局表示其中4棟大樓火勢已控制，消防人員仍設法撲滅其餘3棟大樓火勢。

廣告 廣告

蕭美琴發文為香港祈福。（圖/總統府提供）

綜合香港01、東網、路透、CNN等報導，截至今天（27日）上午7時，宏福苑社區5級惡火已釀成44人死亡、62人受傷，傷者中有17人命危，另有200多人失聯。

而蕭美琴昨深夜也在社群平台threads發文表示，新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

延伸閱讀

影/宏福苑44死大火！台灣警消直指元凶是「防塵網」

香港宏福苑惡火 邱議瑩發文祈福：令人心疼、盼傷亡降到最低

香港大埔火災釀44死！「在地」大咖藝人許冠傑悲：天佑香港