宏福苑大火94死是人禍？ 港人怒控「本來可以避免」
香港新界大埔宏福苑發生重大火災，死亡人數已經增加到94人。香港民眾憤怒情緒日益高漲，想知道這場致命火災如何迅速蔓延，以及誰該為此負責。（戚海倫報導）
香港宏福苑大火死傷慘重，香港民眾的憤怒情緒日益高漲。當局表示，建築物窗戶上劣質的網狀物和塑膠薄膜，可能是導致火勢蔓延的原因，部分街區的大火持續燃燒了一天多，還有數百人下落不明。
英國廣播公司BBC報導，許多香港人認為，宏福苑大火是人為災難，關於火災如何迅速蔓延，以及該追究誰的責任，人們提出了愈來愈多的疑問。建物翻新工程的三名負責人遭到逮捕，當局已經展開貪腐調查。
報導指出，有多位居民透露，火災發生時，火災警報沒有響。有居民指出，由於建築工人經常使用消防通道進出大樓，裝修工程期間警報系統關閉。也有居民表示，裝修公司使用了劣質易燃材料，還補充，居民經常看到建築工人抽煙，在窗台上發現菸頭。先前就有居民質疑，要是發生火災怎麼辦？目前還是不清楚，火災發生時宏福苑內有多少人，數百名居民被疏散到臨時避難所。
◆吸菸有害健康、戒菸減少健康危害
