即時中心／温芸萱報導

香港大埔宏福苑社區大火釀成重大傷亡，死亡人數攀升至94人、近300人失聯，震動全港。事件後，中國國防部罕見發聲，強調駐港部隊「依法履職、聽令而行」，引發外界聯想北京意在釋放維穩訊號。外媒指出，大火發生在香港12月立法會選舉前夕，加上壹傳媒創辦人黎智英案即將宣判，時機極度敏感。學者認為，此事是對北京與港府的治理大考，若處置不當，恐引爆民怨。

香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重火災，據最新統計顯示，目前罹難人數已攀升至94人，另有近300人失聯。火災發生後，引發社會高度關注與憂心。

廣告 廣告

值得注意的是，中國國防部昨日罕見在例行記者會中對此事件表態。發言人蔣斌在會中表示，中國人民解放軍駐香港部隊將「聽從指揮、依法履行職責」，同時對罹難者表達哀悼之意。一般而言，火災救援屬香港特區政府職責範圍，駐港部隊並非自動介入。此次發言，表面上是承諾救災，卻也被外界認為是北京對香港局勢高度關切，藉此向外界傳遞「強勢維穩」。

據《路透社》報導，北京對火災反應異常緊張，與事件發生的時機高度相關。香港立法會選舉將於12月7日舉行，這是北京調整選制、僅允許「愛國者」參選後的重大考驗；同時，壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案件的判決也臨近。政治學者盧兆興指出，這場火災對港府及北京而言，是一次「管理能力的大檢驗」，政府如何處理災情，直接影響市民對政權的信任與觀感。

為了安撫民情，港府展現出罕見的快速應變能力。特首李家超召開記者會後僅3小時，警方便宣布逮捕宏福苑建築公司的3名主要負責人，指控涉嫌嚴重疏忽。

《路透社》分析認為，港府與北京迅速將責任指向建商，有助於將公眾焦點轉向「個別人為疏失」，避免民怨進一步延燒到政府監管體系，維護「由治及興」的政治論述。自2019年以來，北京極力塑造其管治模式優於過往，而此次火災暴露出城市安全的脆弱性，對政府形象與治理信任都是一次巨大打擊。

快新聞／宏福苑大火釀94死！中國國防部罕見發聲：駐港部隊將「依法履職、聽令而行」

特首李家超召開記者會後僅3小時，警方便宣布逮捕宏福苑建築公司的3名主要負責人，指控涉嫌嚴重疏忽。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／宏福苑大火94死！北京釋「維穩訊號」：駐港部隊聽令

更多民視新聞報導

香港大火／宏福苑1558萬房內部曝！「一處封死」掀熱議

宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施

香港大火／勇消殉職！10年女友淚別：好想再牽你的手

