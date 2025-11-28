宏福苑大火D3！ 家屬悲慟認屍 「20年家園毀」母子淚崩

香港宏福苑大火邁入第三天。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火悲劇邁入第三天，今天(28日)同樣開放家屬，到火災現場旁的社區會堂指認遺體，或是繼續尋找失聯親友。另外火災現場昨晚天氣稍涼，許多人送暖發放衣物等物資，TVBS新聞團隊也採訪到一對母子，他們入住宏福苑已經20年，最不捨的是承載回憶的家園，現在全被燒毀。

宏福苑大火後的第三天，許多家屬來到火災現場旁的社區會堂，尋找失聯親友或透過照片確認親人是否罹難。現場充滿悲傷氣氛，不少人需要攙扶才能離開，也有民眾在現場擺放鮮花，祈求更多奇蹟發生。災區附近的物資站前，民眾們同心協力搬運物資。隨著28日入夜後氣溫下降，前來送暖的人也越來越多。物資站內堆放著一袋袋保暖衣物，準備發給在現場守候的大批家屬，幫助他們度過難熬的夜晚。

曾媽媽回憶逃離火場時的情景表示，當時她非常害怕，整個人都在顫抖，逃走時只帶了屋契，連錢都沒帶。在物資站附近，這對從上水搬來宏福苑已超過20年的母子接受採訪時表示，失去承載無數回憶的家園讓他們悲痛萬分。

曾先生提到，房子裡的每樣東西都很重要，都具有紀念價值。他最捨不得的是一份與已故父親有關的無價珍寶。他說父親2年前去世，生前很喜歡喝奶茶，他留了一個鋁瓶作紀念，這些東西都是無法再買回來的。從白天開始，許多家屬就已裹著棉被、戴著口罩，在寒風中等待奇蹟降臨，但也有人已經快要放棄希望、悲痛欲絕。在這場香港世紀大火中，搜救行動仍在持續進行，警消人員繼續與時間賽跑。

