宏福苑家屬跑認屍、遺體成灰難辨 男淚崩憶母說「這次死定」後便無聲
編譯張渝萍／綜合報導
香港大埔高樓社區「宏福苑」五級大火事故已滿一周，至少造成151死，至今仍有住戶失聯。受災嚴重的宏昌閣，仍有不少家屬天天至「廣福社區會堂」翻閱遺體相片，希望能找到摯愛。一名蘇先生就說，他從公司就能看到高樓起火，當時便與母親通電話，而母親在逃生時最後說了一句「今次死啦」後便失聯，讓蘇先生憶起時再度淚崩。
另外，罹難者中除了宏福苑住戶之外，施工的工人與大廈內的外籍家事幫傭與看護也在其中，其中不少人同樣為了救人命喪火海。像是維修工程承包商的71歲工地主管發現失火後立刻要工友疏散、一邊滅火，最後不幸因吸入過多濃煙身亡，遺體在10樓被尋獲。家屬表示，目前相當多資源提供給居民，對罹難工人的支援與關注較少，但仍感謝工會為死傷工人提供協助。
災難遇害辨識組搜救中
根據香港01報導，最先起火、受災最嚴重的宏昌閣目前已搜索四分之一。警方災難遇害辨認組（DVIU）表示，目前仍持續在宏昌閣與宏新閣搜救，其餘的5棟高樓已搜救完畢，但因為宏昌閣是最先起火、較慢才滅火的高樓，內部環境相當惡劣，部分遺體被燒得殘缺不全甚至只剩灰燼，確認身分需要一段時間。
宏昌閣住戶的家屬也日日期盼能找到至親的遺體。一名蘇先生就天天來認屍，希望能從相簿中找到雙親的遺體照，然而蘇先生表示，後續新增的相片大多已看不出「人形」。蘇先生的妻子則說，有些照片顯示遺體已化成灰，有些則剩組織。
男悲憶母親最後一句話：這次死定了
尚未找到雙親的蘇先生，受訪時回憶起與母親通話情景時忍不住淚崩，因為母親對他說的最後一句話是「今次死啦（這次死定了）」。蘇先生指出，他上班地點可看到宏福苑，因此在公司便看到宏昌閣起火，同時也接到母親來電，10分鐘後便迅速趕到社區，之間一直沒有掛斷電話。
蘇先生說：「我到樓下已經好大火，佢話佢走出去而家落嚟，跟住我聽到佢話，『今次死了』，（電話）就冇聲。（我到樓下時火已經很大了，她說她要走出去，現在要下來，接著我聽到她說：『今次死定了』（電話）就沒聲音了。）」當蘇先生講完這段過程後，忍不住與妻子相擁痛哭，至今仍因認為無法及時救回父母感到非常內疚。
工地主管為救火嗆死 最後身影被拍下
同樣也命喪火海的還有施工工人。根據香港勞工處資訊，目前有5名承包商工人（3男2女）在這次火災中遇難。
報導指，工地主管、71歲的賴先生在第一時間發現火災後，便馬上要求工友疏散、一邊趕緊滅火。從網友拍攝到的畫面可看到賴先生的最後身影，焦急地在大樓進進出出。
但在他跑上10樓試圖救火與疏散人群後，不幸吸入過多濃煙身亡。賴姓工人的家屬表示，他是家中經濟支柱，在這次火災意外中身亡後，家中經濟瞬間陷入困頓，但目前外界資助較多提供給受災居民，對工人支援較少，但仍感謝工會提供幫助。
菲籍看護抱嬰兒從23樓跑下：嚇到快暈厥
另外，宏福苑中有不少協助照護長者與幼童的外籍看護火災當下也受困，根據香港勞工及福利局局長最新資料，宏福苑共有235名外籍看護，在此次火災中有10名外籍看護罹難，3人受傷，另有約30人失聯。
根據香港01報導，一名幸運逃出火海的菲籍看護卡塔貝（Nerissa Catabay）當時抱著嬰兒，從23樓狂奔而下，同時還開直播通知同鄉趕緊逃命，她事後受訪時表示自己仍難以入眠，「Very terrible，It’s like a hell！（好恐佈，好像地獄）。」
卡塔貝回憶起逃難當下表示，當時發現大樓起火時，她完全沒想，抓著嬰兒就跑，什麼都沒關，狂奔出門，「當時有風、火燒很快」。卡塔貝表示，自己從23樓跑到11樓時一度停下，「因為我渾身都在發抖，嚇到快暈厥」。幸運撿回一命的卡塔貝，她的財物盡失，目前正寄住在雇主親戚家，但因不斷憶起地獄般的景象今仍難眠。
李家超宣布成立獨立委員會調查火災
在這場奪走151條人命，成為無數人惡夢的大火發生後，香港行政長官李家超2日宣布，將成立一個由法官主持的獨立委員會來調查火災成因與系統性問題，以回應社會對找到真相與問責的期盼。
先前已有大學生關靖豐（Miles Kwan）、前區議員張錦雄以及分發物資的女義工遭港警逮捕，理由是「涉嫌藉火災意圖煽動贈恨政府」。
關靖豐為「大埔宏福苑火災關注組」主要發起人，提出四大訴求要求政府徹查火災原因與安置災民；而張錦雄則因轉載關靖豐被捕的新聞後，竟然跟著遭殃；而另一名被捕的李姓女子為現場志工，曾呼籲災民不要隨意將個資提供給不明人士。顯示港府相當憂心這場災難可能引爆的政治危機，搶先動用國安手段讓民眾噤聲。
