宏福苑家破人亡！ 港府在做什麼？公民社會還剩什麼？
香港大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」上週三(11月26日)發生大火，造成100多人喪生。中國時事評論人林辰斌表示，一週以來看到那麼多「家破人亡」的報導，令人痛徹心扉，北京和香港政府竟然還把焦點放在「以災亂港」；在台港人赴湯指出，他在悲痛中看見香港公民社會的動員力依舊強大，而港大生關靖豐等人發起的四大訴求連署行動，他們已協助升級成2.0版，將其理念擴及到海外。
一場大火 燒出香港太多問題
香港發生近80年來最慘重的火災，當晚，眾多港人自發性募集物資，趕到社區外扶助災民，並呼籲政府徹查原因和責任，後來竟遭政府以「關愛隊」進駐為由，要求志工和民眾離開現場，並關注是否有黑暴分子藉此進行「反中亂港」的陰謀，北京駐港國家安全公署則發出聲明，堅定支持港府依法打擊「以災亂港」的行為。
中國時事評論人林辰斌表示，很多人的家就這麼沒有了，那種家沒有的感覺很恐怖，還有人是「家人沒有了」，真的是「家破人亡」，港府在此刻竟然還可以抓人，還有時間在批判「以災亂港」的行為。
林辰斌：『(原音)有一個人在接受記者訪問的時候，說他親人在裡面失蹤了，他在外面失聲痛哭，然後回答記者提問的時候，他忽然來一句，「我講這些會不會違反國安法？」我們所有人看到這種場面，那種內心的痛苦，都是溢於言表的，這件事情真的會讓香港的社會狀態更加的惡化。』
「大埔宏福苑火災關注組」 海外接力不中斷
香港中文大學學生關靖豐等人在大火發生後，發起「大埔宏福苑火災關注組」網路連署行動，他們提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事」，以及「全力追究監管疏忽，問責政府官員」，沒多久就獲得超過5千人的連署響應。
結果，關靖豐在11月29日被警方以涉嫌煽動遭拘捕，網路連署行動也被迫中止，多日後才獲釋；國安處於12月1日再以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府，拘捕前區議員張錦雄和一名義工。
「香港人權陣線」發起人赴湯說，這起火災發生後，他和朋友就預料港府會拘捕挺身而出的香港民眾。他提到，張錦雄在擔任議員時，就會去探視因反送中行動入監的人，關靖豐則是他朋友的朋友，當天關靖豐被捕，他的朋友馬上為關靖豐發起海外版的聲援行動，持續傳播他們的四大訴求。
赴湯：『(原音)我們之前覺得在2019年國安法通過以後，我們公民社會就好像沒有辦法動員，但是其實我們看到這一次的火災，動員的速度其實是蠻快的，而且他們也很有系統分工，所以政府其實蠻害怕這一種動員能力，他們就很快的用他們的關愛隊，然後拿那些惡法來想制止。』
香港長年圍標嚴重 早料到會出大事
赴湯指出，早在2014年「雨傘革命」還沒爆發前，他在香港就已經看到圍標的嚴重程度，所以他們會前往疑似有利益輸送關係的議員辦事處集會抗議，但至今10多年來，相關問題依然嚴重，因此他深知香港社會遲早會出大事，只是沒想過會是一場大火慘劇，燒出過往所有問題。
赴湯：『(原音)這一場大火是很多年累積的不公平、監管不力，還有就是他們這些互相的縱容，最後發生出來的惡果，這個不是很單純哪一個部門，不是一個小小的部門，是很多人、一群人多年做出來的慘劇，所以他們需要檢討的事很多。』
獨立委員會少了「調查」 真相出得來？
但是，港府並沒有想要認真檢討，赴湯表示，港府近日宣布成立「獨立委員會」，其實性質和公民社會所提出的「獨立調查委員會」，有很大的差別，如果是「獨立調查委員會」，是具有法定權力，可以傳召證人，甚至能發出逮捕令，但「獨立委員會」完全沒有這些權力。
赴湯：『(原音)其實我覺得是故意的，以前在反送中時候，我們一直強調需要成立，去處理社會事件，他們就覺得如果他們叫「獨立調查委員會」，就好像我們這些抗議的人成功了，就是他面子的問題；第二個就是如果是法定獨立調查委員會，是有公權力給他們，讓他們真的可以獨立去調查所有的人，包括高官，但是如果只叫獨立委員會，他就只能夠審視，他沒有法定的權力。』
赴湯預期，港府最後只會說明部分真相，並追責基層人員或議員，不會燒到高層，他強調，反正港府現在只想要給中央、給中國國家主席習近平交代，至於人民有什麼感受，對他們來說並不重要。
