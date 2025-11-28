宏福苑尋獲罹難者增至128人 家屬急指認照片尋親

一名香港攝影記者摔倒在地，他按著小腿神情痛苦。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火，各國媒體守在現場關注最新消息，卻發生有志工與記者推擠的插曲。原來是一名男性志工在陪伴家屬前往指認罹難者時，疑似因心情焦急，與採訪記者發生推擠，結果造成一名香港攝影記者摔倒受傷，志工則被港警帶到一旁安撫情緒。

宏福苑失聯者家屬難掩悲痛，在一名咖啡色外套的志工護送下，快步走向廣福社區，以照片指認罹難者。沒過多久，突然傳來有人摔倒呼喊的聲音。

香港記者：「啊！喔！啊！」

原來是一名香港攝影記者摔倒在地，他按著小腿神情痛苦。

廣告 廣告

香港記者：「著地的那一下最痛了。」

其他媒體紛紛關心摔倒的記者。

志工vs.香港記者：「我看到就是你把他推倒的，（是他撞我），撞你你也不可以啊。」

媒體守在現場關注最新消息，想了解是否有可協助之處，不過志工疑似因心情焦急，才會發生這場意外。港警將志工帶到一旁安撫情緒。其實現場隨著越來越多罹難者被尋獲，眾多家屬前來指認，氣氛極為低靡。部分家屬滿臉淚痕、不願露面，志工拿起衣物為他們遮蔽頭臉，一路陪伴。

根據家屬透露，指認前工作人員會提醒做好心理準備，現場以罹難者被尋獲時的照片、發現位置及個人物品等資訊來辨識。許多家屬看到親人最後的模樣，難掩哀痛。

宏福苑失聯者家屬vs.香港記者：「有認到家人嗎？」

目前仍有過半數失聯者尚未被尋獲，許多家屬已進出指認數次，仍找不到家人身影。每一刻等待，對他們來說都是煎熬。有在地學生自發帶白花到場，以自己的方式表達悼念，也為家屬帶來一點暖意。

更多東森新聞報導

獨家／與宏福苑「隔條路」！廣福邨居民撤離至商場「打地鋪」

香港宏福苑滅火救援結束 官方：消防警鈴未響

獨家／宏福苑災民物資站遇見失聯好友 哽咽落淚

