宏福苑居民憤怒達臨界點 英媒：民怨隨時爆發

香港宏福苑大火災後第四天，災民面臨嚴峻的生活挑戰和行政困境。居民排隊申請災民證及應急金需等候約2小時，物資發放現場混亂不堪，資訊傳遞雜亂無章，導致災民情緒持續惡化。英國媒體分析指出，香港經歷六年重大政治變革後，社會緊張氛圍濃厚，民眾的憤怒情緒可能在未來數週爆發。港府已派員安撫民眾，但災民的不滿與日俱增，考驗著政府的危機處理能力。

今天（29日）是香港宏福苑大火的第四天，大批入境處人員在中午時分前往各個庇護中心，並派車協助宏福苑居民到總部辦理身分證和護照。一位宏福苑居民表示，他的特區護照、結婚證書、小孩的身分證、回鄉卡和出生證明都在大火中燒毀，現在必須重新申請這些文件。這場大火無情地摧毀了許多人的家園，居民們不得不面對重建生活的艱難過程。

災後行政程序的混亂加劇了居民的不安。申請災民證和應急金的排隊時間長達約2小時，有居民抱怨現場「太混亂了」，並表達了強烈的不安和焦慮感。有民眾拍攝的影片顯示，物資發放現場秩序混亂，資訊傳達不清。一名志工指出，有些災民在寒冷的天氣中被迫在外等候，不知道該去哪裡尋求幫助，這使得許多人的憤怒和焦慮情緒不斷升高。

英國SKY NEWS的記者報導，許多人認為當局原本就應該更積極落實安全規範，而居民幾個月前提出的防火疑慮都被敷衍帶過。英國媒體分析認為，香港在過去六年經歷了重大政治變革，社會持續瀰漫著緊張氛圍，未來數週人民的憤怒情緒可能隨時爆發。

為了應對危機，現場志工表示：「我們部分單位有基本的設施，但是沒有床鋪等。為了第一批居民入住當晚，我們立刻聯同關外隊找到一些捐助物資。」勞工及福利局局長孫玉菡表示，每一戶災民都有社工對接，不只提供應急資源，還包括後續的安置和情緒支援。隨著宏福苑災民的不安情緒持續蔓延，港府正盡力將負面影響降到最低。

