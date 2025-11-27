宏福苑延燒逾1天！「最初起火點」曝 住戶驚恐喊：快滅火

香港大埔宏福苑26號下午發生嚴重火災。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑26號下午發生嚴重火災，7棟逾30層樓高的大廈被大火吞噬！如今疑似最初起火的畫面也曝光，在當天下午大約2點51分的時候，就有住戶發現，宏昌閣低樓層的外圍棚架冒出火光，大喊著趕快滅火，火勢卻在6分鐘內向上竄燒，接著在大風吹拂下，迅速蔓延到鄰近大樓。

香港大埔宏福苑入夜之後依舊火光熊熊，大老遠就能看到怵目驚心的火光，7棟建物陷入火海，伴隨屋內傳出爆裂聲響，火星不斷從高處墜落，當地居民心急如焚。

香港居民：「有個住戶的鄰居說，還沒找到他的太太，也一直聯絡不上，有些人已經報平安了，但有些人還困在上面，我不知道為什麼，沒有人去救他，唉。」

這場大火足足燒了一天一夜，火勢都無法完全撲滅，但是在26號下午一開始的時候，還只是一場能及時撲滅的小意外。宏福苑社區逃出住戶：「趕緊滅火啊。」

兩點51分是火警致命的起點，最早起火的宏昌閣，外圍棚架冒出火光與黑煙，住戶驚恐求救，火勢卻在短短6分鐘內向上竄燒。

宏福苑社區逃出住戶：「已經燒上去四樓啦。」

很快32層樓高的宏昌閣燒成了一條火柱，火舌在強風吹拂下擴散，蔓延到鄰近大樓，直到晚間8點多，社區8棟建築已有7棟都起火燃燒。

鳳凰衛視記者楊愷琰：「這個火警已經升級為五級，這個是香港火警級別中最高，也是香港自2008年8月，首宗的五級火。」

經過消防整夜灌救，一直到27日上午火勢才受到控制，不過下午兩點多，疑似又因風向轉變，高樓層、中樓層陸續竄出火苗。救援行動仍在與時間賽跑。而宏福苑這驚心動魄的24小時，卻釀成了香港開埠以來最嚴重的意外之一，留下了許多遺憾，與亟待改善的安全管理缺失。

