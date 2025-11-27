宏福苑惡火噬家園 居民哭喊：家人在裡面

香港宏福苑大火奪走多條人命，無數居民在一夜之間失去家園，陷入極度恐慌與絕望。災後現場哀鴻遍野，有居民哭喊家人仍被困火場生死未卜，也有人被迫捨棄心愛寵物逃生，只能無助地望著火海吞噬家園。大批災民湧入社區中心尋求庇護，志工們紛紛運送日常用品提供協助。香港特首李家超與中國大陸國家主席習近平均對罹難者表達哀悼，但對於倖存居民而言，失去家園後的生活重建之路仍充滿未知與挑戰。

住在宏福苑2棟3樓的陳女士，談到逃生過程數度落淚。（圖／TVBS）

宏福苑大火現場充滿絕望與悲痛，許多居民在災難發生後陷入崩潰。一名女性住戶在火場外痛哭，她表示無法聯絡上家人，整家人都還在火場裡面，打不通電話，她非常擔心家人可能已經暈倒，甚至不確定他們是否知道火災發生。這位居民至今仍不知道家人是生是死，情緒幾近崩潰。

還有居民被迫在倉促逃生時留下心愛的寵物，只能站在遠處眼睜睜看著自己的家被火焰吞噬。一名宏福苑住戶表示，看到這麼多鄰居和朋友受災，他心如刀割，所有公寓都在燃燒，完全不知道該怎麼辦，只希望政府能在災後幫助居民安頓下來。

宏福苑2棟3樓的陳女士描述她的逃生經過，她女兒在外地旅遊時打電話通知她大樓起火，她立刻什麼都沒拿，只帶著手機就跑出來了。許多居民也都是如此，為了保命而倉促逃離，但所有家當都留在火場中。

災後，許多下班回家的居民發現無法進入家門，有家歸不得，只能湧入社區中心尋求庇護。志工們持續運送物資，現場擺滿了一箱箱日常用品。年長的災民身上披著毛毯取暖，有人頭靠著頭互相依偎度過這難熬的夜晚。

香港特首李家超向死者表達最深切的哀悼，並向死者家屬和傷者致以最誠摯的慰問，承諾將提供所有可能的支援。中國大陸國家主席習近平也對宏福苑大火罹難者表示哀悼。

對於倖存的居民來說，經歷這場驚恐的一夜後，被火吞噬的家已無法回返，他們面臨生活上的各種難關，未來的道路充滿不確定性，何去何從仍是一個沒有答案的難題。

