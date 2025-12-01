宏福苑惡火增至151死 港府：7處棚網疑劣品混充

香港宏福苑大火，港府公布最新死亡人數增加到151人。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火，港府公布最新死亡人數增加到151人，目前還有30多人失聯，針對工程疏失，採證後發現棚架上的防護網幾乎都沒達到阻燃效果，承包商上個月曾購買一批防火圍網，但只用於棚架底部，企圖魚目混珠。

宏福苑大火事發第六天下午，警方安排死者家屬統一到現場，在路邊舉行簡單的祭拜儀式哀悼上香，但現階段還有更多家屬等待指認，警方鑑識工作同步展開，更多內部照片曝光，牆壁被燒的焦黑斑駁，甚至天花板還持續漏水，除了燒破的窗戶有白天照明，鑑識小組在室內只能依靠頭燈和手電筒光源，地面全是積水和雜物灰燼環境複雜惡劣，不難想像當初火警有多慘烈。

香港保安局長鄧炳強：「我們相信目前應該是各安全網沒有達到阻燃標準，加上發泡膠導致這次大火蔓延的很嚴重，也是發泡膠板讓玻璃窗爆裂，讓火燒到室內。」

港府1號下午記者會公布最新的調查進度，在針對各大樓的外圍棚架和防護網採樣後發現，只有竹棚支撐腳屬於防火材料，其餘防護網都沒有達到阻燃效果，工程包商7月份分批採買2300捆不防火且較低價的圍網，上個月因為有其他火警擔心遭抽查，才緊急買了部分防火圍網企圖魚目混珠，只安裝在棚架底部。

香港獻花民眾：「但如果有一個真相，可以給香港市民，我覺得會是對死傷者一個最好的交代。，相信香港政府會調查清楚。」

各界現在都在期盼，港府得深入公正追查才能對死者有交代，另外也統計至少有9名印傭及一名菲傭喪命，多半都是受雇於宏福苑照顧年長者，這也讓許多同樣離鄉背井工作的同鄉非常心痛。

